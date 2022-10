Fiat retomó la producción, tras suspensión de un turno por falta de componentes

En esta jornada, la planta de Fiat en Ferreyra volvió al ritmo normal de producción, luego de una parada de un turno en la jornada del miércoles, ante la falta de componentes importados, por las trabas administrativas para su importación ante las nuevas medidas en la materia adoptadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Leonardo Almada, vocero de Smata-Córdoba reconoció que “hubo un problema por faltante de material el miércoles, por lo que se paró parte de la planta, pero la situación ”se regularizó durante la tarde", por lo que en esta jornada se volvió a trabajar con normalidad.

Agregó que los empresarios de las distintas automotrices se están quejando por problemas “más administrativos que otra cosa”, relacionados a la importación de algunos componentes. “No es un problema que no se pueda solucionar, pero no se soluciona del todo”, señaló.

En otro tramo, reconoció que si bien el gremio trabaja para que no haya suspensiones, “cuando no hay material, se complica la situación”. Almada dijo además que si bien es un problema que genera preocupación, “estamos con todo vendido, no es que no hay ventas, como ha sucedido en otras ocasiones. Los autos que se fabrican, se venden".

Ante las dificultades para conseguir dólares para importar, el Gobierno dispuso que las empresas no pueden stockearse. De esa manera, el dirigente gremial dijo que cuando falta material, se para un turno hasta que se consigue el insumo para seguir la producción.

Hace apenas un mes, Fiat Argentina también sufrió el golpe de la ausencia de neumáticos producidos en el país, llegando, al igual que otros grandes fabricantes de automóviles, a ralentizar o detener la producción. El miércoles 26 de octubre, en la planta de Córdoba, donde se produce el Fiat Cronos, la dirección suspendió el primer turno y paralizó casi por completo el turno vespertino y vespertino, limitándolo a obligaciones menores.

Todo esto ocurre a pocas semanas del anuncio del número uno de Stellantis en Argentina, Martín Zuppi -quien recientemente reemplazó a Cristiano Rattazzi- sobre la producción de 250 mil unidades del Fiat Cronos.

Es un modelo exitoso, lanzado en 2018 y luego resultó ser el modelo más vendido en el país con una participación de mercado de poco más del 10 por ciento: 109 mil autos vendidos desde su lanzamiento. Además, en febrero de 2022 alcanzó el 15,2% del mercado nacional, el mejor resultado de Fiat desde 1993.