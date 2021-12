En el programa Otra Vuelta de Tuerca de AM 580 Radio Universidad, conversamos con el ex legislador provincial Aurelio García Elorrio sobre el proyecto de regulación del juego al azar on line presentado por algunos legisladores de Juntos Por El Cambio. Elorrio expresó: “Le ponemos a disposición a un millón de cordobeses un sistema rápido, ágil, simple, muy simple para jugar.”

“Córdoba que tiene el 46.6 de pobreza, que va marcando los récords de pobreza nacional en la zona central del país, entonces yo me pregunto ¿era lo que Córdoba necesitaba facilitar el juego? Si usted se pone del lado de los millones de cordobeses pobres y le diría que no”, manifestó el referente.

Si bien el proyecto fue presentado por un sector de Juntos por el Cambio, es notable la decisión del oficialismo para que el proyecto sea tratado y aprobado en la cámara. Cómo dijo Elorrio: “Hay una sintonía fina entre un sector de la oposición y Juan Schiaretti, son socios políticos.”

“No hay una mínima responsabilidad, especialmente de Schiaretti que debe obras que hizo entre 2007 y 2011. En concreto el negocio fiscal para la provincia de córdoba, es que el juego que dejaba a la lotería 4 mil millones de pesos, ahora hay que empezar a hablar de 30 mil millones de pesos.” remarcó Elorrio.

El proyecto, tratado en la última sesión del año, propone la regulación del juego on line “en distintas modalidades, medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos o en los que en el futuro se desarrollen en el ámbito de la provincia de Córdoba con el fin de garantizar la protección del orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar el derecho de los participantes”. Para esto, se establece la Lotería de Córdoba como autoridad de aplicación y se fijan pautas para los sitios y para los jugadores.

