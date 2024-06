Luego de la conmoción que causó la noticia, habló el remisero de Santiago del Estero que metió a su hija de 9 años en el baúl de su auto y la trasladó encerrada hasta que fue descubierto por la Policía de Córdoba en la localidad de Sinsacate.

El papá de la niña dijo que “Fue una inconciencia, pero necesitaba plata”, ya que debía llevar pasajeros desde la provincia vecina hasta Córdoba y a la vez a su hijita, para ganarse la vida.

Ver: Córdoba: encuentran a una niña de 9 años que viajaba en el baúl del auto

“Yo traía a mi nena en el baúl. Fue una inconciencia mía pero la tenía que traer sí o sí; estuvo al borde de la muerte ocho días”, justificó.

“Tenía pasajeros para traer: dos con turno médico y dos a trabajar, y me hacía falta plata. Decidí acostarla en el baúl, en una Citroën Xsara. Es grande. Le venía preguntando (a la hija) cómo estaba; los pasajeros sabían”, indicó el hombre.

Según su relato, "en una gomería de Jesús María ella quería ir al baño. La bajo y un móvil policial me mira. Me hace señas de luces. Me piden la documentación. Al documento de ella no lo tenía, lo había dejado en casa. Revisaron a los pasajeros, el auto. La cuestión que empezaron con una cosa cosa, la otra, a sacar fotos y me empecé a preocupar”, dijo a Cadena 3.

El hombre dijo que era “consciente” del riesgo de trasladar a su pequeña hija en un baúl cerrado, incluso si algún vehículo lo chocaba de atrás: “Soy consciente, pero en Santiago del Estero no se gana locuras. Una docente tiene que laburar doble turno para ganar lo que gana una docente en Córdoba”, intentó nuevamente justificarse.

Además, se defendió indicando: “fui caminero, sé manejar. Asumí el riesgo y estoy dando la cara”. Posteriormente dijo que llevó a su hija a un hospital: “Está bien, la chequearon. Yo la traje porque me preocupé”.

El hombre, de 36 años, estaba acompañado por otros cuatro pasajeros, todos oriundos de Santiago del Estero cuando fue interceptado por la Policía de Córdoba.

Cabe recordar que, cuando los efectivos inspeccionaron el baúl del auto, se dieron con la sorpresa de que en el interior se encontraba la hija del conductor. Notificaron de la situación a la Secretaría de la Niñez y Adolescentes (Senaf) que tomó participación en el caso.