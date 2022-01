Llega el encuentro Hamlet, poemas, cuentos y canciones para no morir. Camino al Centenario 20 años de su desaparición física.

Se presenta el viernes 28 a las 18 en Microcine Adalberto Nogues. Centro de Congreso y Convenciones (Tucumán 1031 en Cosquín).

En el marco de la 62° Edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, se exhiben dos cortometrajes dirigidos por Felipe Lima, con guion de Juan Martín Lima. También, "Canción para Carlos Alonso", dirigido por Juan Cruz Lima. Con la presencia de Felipe Lima y Juan Cruz Lima, dos de los hijos del poeta.

Se presentan: Miguel Ángel “El Negro” Toledo (músico), Silvia Barrios (música – antropóloga) , Mario Díaz (músico), Paola Bernal (música), Maxi Ibáñez (poeta), Mery Murua (música) Jorge “Negro” Valdivia (bailarín), Patricia Gómez (música), Daniela Toro (música), Maby Sosa (periodista), Brenda Digiano (periodista), Pao De Senzi (periodista), Claudia Guzmán (gestora cultural), Marcelo Jara (periodista).

El evento cuenta con la idea, selección de texto y producción general de Silvia Majul.

Sobre el encuentro cultural

"Hamlet Lima Quintana nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, Provincia de Buenos Aires y aprendió a caminar en Saladillo. Partió el 21 de febrero del 2002 en la ciudad de Buenos Aires. Con motivo de los 20 años de la desaparición física y camino a los 100 años del natalicio de uno de los poetas más enormes de esta tierra se están preparando homenajes a través de diferentes expresiones y formatos", se detalla en el comunicado de difusión.

"Hamlet tuvo acceso desde niño a la música y la poesía, ya que su padre escribía y su madre tocaba el piano y se le trasmitieron el orgullo de descender de la tribu Coliqueo. “Me considero un privilegiado pues desde mi infancia tuve acceso a una cultura popular...Razón por la cual comprendí claramente que no permitir que el pueblo no tenga acceso a la cultura es un hecho que integra un verdadero y siniestro plan para destruirla la cultura de ese mismo pueblo”. Dijo Hamlet en una entrevista", continúa el comunicado.

"Fue durante el boom de los 60´ que la poesía se suma con una renovación profunda en el folklore. Junto a poetas como Tejada Gómez, entre otros, logran cambiar esa realidad costumbrista y paisajista del clásico folclore y colocar la metáfora, la imagen con pensamiento y el realismo social en el canto. Zambas como “La amanecida” y “Zamba para no morir” marcan un antes y después en el repertorio argentino y latinoamericano. El “Nuevo Cancionero”, que nació en Mendoza en 1963 y que no solo se integró con artistas que estaban en esa región como Mercedes Sosa, Oscar Matus, Carlos Alonso, entre otros, se completó con artistas de diferentes puntos del país y fue inspirador para “La Nueva Trova Cubana “ y “Las Nueva Canción Chilena”".

"Además de estas contribuciones en el campo de la canción popular, Hamlet escribió más de 30 libros de poemas, cuentos, realizó investigaciones sobre sus ancestros: los pueblos originarios, escribió una biografía – la única al momento- de Osvaldo Pugliese y en el último tiempo realizo “Diario del Regreso” Sobre Ernesto Che Guevara junto a Jairo, Domingo Cura y Oscar Cardozo Ocampo".

"El nombre de Hamlet Lima Quintana se asocia al mundo intelectual y artístico de Miguel Ángel Asturias, Rafael Alberti, Elvio Romero, Augusto Roa Bastos, Juan Gelman, pintores como Carlos Alonso, Carlos Terribili, Rodolfo Campodonico, Manuel Oliviera, el titiritero Javier Villafañe y los cantautores como Silvio Rodriguez, Serrat, Paco Ibañez, entre otros que lo citan como un referente".

"Hamlet Lima Quintana compuso más de 400 canciones entre ellas Zamba para no morir, Triunfo de las salinas grandes, Los pueblos de gesto antiguo, Zamba del duraznillo, Los Hijos y los pájaros, crónica de un semejante, La amanecida, yo no me voy de la vida, La cuatrereada, entre muchas más y muchas de ellas con grandes músicos como Arnedo Gallo, Enrique Llopis, Oscar Alem, Emilio de la Peña, entre otros. Tiene en su haber Importantísimos premios y distinciones nacionales y latinoamericanos", finaliza el comunicado de difusión.