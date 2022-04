Transitamos el otoño en la provincia de Córdoba pero este martes se vivió un "veranito" que sorprendió a la población. Según el pronóstico, se registraron máximas de hasta 30º C.

Sin embargo, este calor no durará demasiado: el pronóstico indica que este miércoles se registrará un marcado descenso de la temperatura. Aunque no se esperan lluvias, la temperatura oscilará entre los 12 y los 21º C.

Estas bajas temperaturas se mantendrán durante el resto de la semana ya que el jueves la mínima será de 9º C y la máxima de 21º C, mientras que el viernes la mínima será 11º C y la máxima 23º C.

El fin de semana seguirá la misma línea: el sábado tendrá una mínima de 13º C y una máxima de 21º C mientras que el domingo estará más frío ya que la mínima será de 10º C y la máxima de 20º C.