Hubo demoras en el ingreso a la ciudad tras un choque en la Ruta E53

Un choque ocurrido en la Ruta E53 a la altura de Electroingeniería, Avenida La Voz del Interior 8851, generó grandes demoras para quienes intentan ingresar a la ciudad de Córdoba. El accidente tuvo lugar en la mano de ingreso hacia la ciudad y ocasionó un extenso tráfico de al menos 6 a 7 cuadras de autos.

Las autoridades correspondientes asistieron al lugar para atender la situación y gestionar el flujo vehicular en la zona afectada.

"Venía desde Villa Allende camino a la Monseñor, venia por el carril izquierdo y de repente se me cruzó un auto en perpendicular. Para no chocarlo frené de golpe, se me patina un poquito el auto y doy contra el cordón", dijo la conductora de uno de los autos involucrados.

La mujer y sus dos hijas no sufrieron heridas debido a que circulaban con el cinturón de seguridad puesto.