La crisis económica que atraviesa el país, con una inflación que no encuentra techo, parece no haber afectado las ventas de motocicletas en Córdoba. Lo que sí, la gente debió achicarse y compra unidades de menor cilindrada debido a los altos precios.

Según contó Cristian Rossetto, de Rossetto Motors, los precios no dejan de subir: “La inflación que tenemos, el momento crítico que estamos pasando, hace que no dejen de aumentar, pero a pesar de eso, sigue siendo un producto que se sigue vendiendo. La gente lo necesita, lo usa para ir a trabajar o para trabajar, para pasear”, indicó.

En diálogo con Canal 10, el entrevistado sostuvo que "las ventas siguen bien, a pesar de lo difícil que está todo. “pero cada vez se venden más las motos de menor cilindrada. Es decir, le va costando a la gente cada vez más llegar a la moto”

De acuerdo a lo informado, el rrecio promedio de una moto de una cilindrara de 110 -la que más se vende- “arranca de $350.000 en adelante”, sostuvo Rossetto.

“Hay algunos productos en particular, 70, 90 (cilindrada) pero la que mayor salida tiene es la 110”, dijo, y agregó que la financiación a largo plazo “ es lo que lo mantiene el mayor canal de venta. Hay financiación por medio de bancos, de tarjetas como el Ahora 12, Ahora 18, más otros planes ayudan, se vende mucho en cuotas”.

El grave problema por la falta de dólares

Rossetto explicó que se les está complicando la provisión de motocicletas por parte de las fábricas, debido a la falta de dólares que existe en el país: “El tema importación hace varios años que viene complicado así que nos vamos manejando con los cupos, la cantidad que las fábricas nos vienen dando. Es decir que muchas veces no tenemos mucho para elegir, vendemos lo que tenemos. Eso sí es un problema que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando a trabajar de esa forma. No es fácil , no es bueno, pero sí hay faltante y bastante”, remarcó.

Y concluyó diciendo que el mayor problema del sector es que “les asignan muy pocos dólares a la fábrica - porque no hay dólares en el país-. A corto plazo no creo que haya una solución positiva. Nos iremos adaptando y tratando de vender con lo que nos vayan dando”, sostuvo, indicando que es imposible que de esta manera haya una reactivación económica en el país.

