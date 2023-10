Carlos Soriano, médico y allegado de la familia del paciente J.S, a quien mediante un fallo histórico la Justicia de Córdoba le permitió tener una muerte digna por encontrarse en estado vegetativo, confirmó a este medio que la Municipalidad de Córdoba apeló de manera inexplicable la medida judicial.

“El 12 de octubre va a cumplir siete meses de estar en estado vegetativo persistente”, sostuvo el facultativo en referencia al estado de J.S.

Ver: Córdoba: la Justicia autorizó desconectar un hombre en estado vegetativo

Soriano criticó duramente a la comuna por semejante acto de inhumanidad: “en forma inexplicable, tozuda, canallesca, no sé cómo definirlo”, indicó. Y agregó: “El voto de la jueza que fue dos a uno y que la Corte Suprema de Justicia sugiere, no judicializar estos casos, va a hacer pasar un calvario a la familia porque ya J.S. no sufre porque no tiene corteza, un calvario inusitado a la familia”, subrayó.

Por otro lado, cargó contra el viceintendente e intendente electo Daniel Passerini: "El doctor Passerini estando en su despacho, en una reunión con seis profesionales de la salud, nos dio su palabra de que no iban a apelar bueno evidentemente no la cumplió!, sostuvo el médico.

“Estoy consternado. Esto es histórico para la Argentina. Seguramente que el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) va a pensar, pero mientras el TSJ delibera, J.S. y sus familiares, van a seguir teniendo un calvario en sus vidas. Realmente muy inhumano, lo que está pasando en esta Córdoba que me parece que atrasa 100 años”, concluyó el facultativo.

Escuchá el audio completo: