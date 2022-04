Este miércoles un joven recibió un disparo en el tobillo en medio de un intento de robo en el suroeste de la ciudad de Córdoba. Así lo relató él, quien preservó su identidad, a Canal 10.

Junto con un amigo suyo terminaban de hacer actividad física y se sentaron en una plaza a descansar. "A los pocos minutos viene un tipo por detrás nuestro, siento el ruido, me paro y veía que el tipo venía hacia nosotros queriendo algo, no se si enfrentarnos o qué, no entendía bien la situación", relató el joven.

Allí le dijo a su amigo que se pare, suponiendo que podía tratarse de un robo. Entonces, se pararon y el delincuente sacó un arma, la recargó y empezó a apuntar al pecho, diciéndoles que le den sus celulares.

En ese momento, ambos tuvieron la primera reacción de intentar escapar. Así lo afirmó el joven:

"Cuando empecé a correr hice tres metros y sentí el disparo pero en el momento ni me di cuenta que me habían disparado"

Luego de escuchar el sonido del disparo, su amigo le arrojó su celular a la cara del delincuente, que lo tomó y se fue corriendo hacia una moto que lo estaba esperando.

Cuando fue hacia donde estaba su amigo se dio cuenta que le dolía el pie y tenía sangre, por lo que se percató de que le habían disparado.

Justo en ese momento estaban saliendo alumnos de un colegio cercano, padres de alumnos lo ayudaron y un policía, normalmente ubicado en el ingreso a la institución, fue a socorrerlo.

Un día después, el joven ya se encuentra bien, aunque debe caminar con muletas.