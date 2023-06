Mauricio Macri, el ex presidente de la Nación y Luis Juez, candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, estuvieron este martes disertando en la Bolsa de Comercio ante empresarios y dirigentes políticos.

Tras la polémica generada en el espacio tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente, de querer sumar al gobernador peronista Juan Schiaretti y la irrupción de Juez en el cónclave de dirigentes en Buenos Aires, las miradas de las escena política estaban centradas en ambos.

El evento tuvo la exposición de propuestas económicas de Juez como gobernador y el análisis de la situación actual de la provincia.

Desplegó su plan clase media, con foco en la salud y educación. También la propuesta de creación de 50 mil puestos de trabajo en cuatro años, impulsado con un plan de 25 mil viviendas sociales. Habló de desestacionalizar el turismo e impulsar las exportaciones.

En el acto participaron Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, la diputada Soher el Sukaria, su candidata a vice.

También Mario Negri, diputado nacional, Marcos Carasso, candidato a vicegobernador, Sebastián García Díaz, candidato a legislador por el departamento Capital y Pedro Dellarossa, exintendente de Marcos Juárez.

La palabra de Juez

El senador comenzó agradeciendo la presencia de Mauricio Macri y el apoyo a su candidatura en plena campaña.

“Él pudo expresar con hechos, lo que a mi con la palabra me cuesta horrores”, sostuvo.

“Mauricio lo intentó, lo hizo y muchas veces le soltamos la mano. Le soltamos la mano a los gobiernos que no son peronistas”, expresó.

“Con Mauricio hemos tenido siempre una relación frontal”, dijo.

“Que me acompañe Macri es un espaldarazo monstruoso Sobre todo frente a esta gente que a vos te adora y a mí me examina”.

Luego habló de su viaje sorpresa a Buenos Aires para participar de la reunión de dirigentes de Juntos por el Cambio donde se iba a decidir la incorporación de Juan Schiaretti.

“Los atajos siempre nos llevan al final del acantilado”.

“O somos el cambio o no somos nada. Si no vamos a hacer nada, dejemos que lo hagan los otros. Me parecía que había que ir a defender. Fui a decirles que dejen de tomar decisiones desde el Puerto, que no tomen decisiones por nosotros, ni decidan pensando en lo que queremos”.

“Cada vez que se discuta de Córdoba, mientras esté como candidato, voy a ir”.