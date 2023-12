Justicia para Santino Cabanillas: la lucha de una familia destrozada por una bala policial

El próximo 22 de enero se van a cumplir 8 años del crimen de Santino Cabanillas, un pequeño de sólo un año y nueve meses que murió tras una balacera policial en barrio Marqués Anexo. Esa noche de verano su padre acababa de recuperar la libertad, tras haber estado preso por una causa en la que no participó. La Justicia lo había sobreseído.

Eran alrededor de las 21.30 cuando los policías irrumpieron en el sector conocido como Ramal Sur, donde suele haber muchísimos niños, persiguiendo a dos adolescentes que, al parecer, huían de un robo.

Los uniformados acusaron a los jóvenes por el asesinato del pequeño, pero en pocos meses se demostró que la bala que mató a Santino era una 9 milímetros, justamente la que usan los policías.

El sargento Guillermo Torres fue detenido, acusado de haber disparado el arma que mató al niño. Pero sólo estuvo preso ocho meses.

En la mañana de este martes el padre, la madre y allegados a la familia de Santino se concentraron en Tribunales II para pedir Justicia, ya que el crimen de la criatura sigue impune.

“Queremos que la causa se eleve a juicio por las pruebas suficientes que hay y pedimos Justicia”, dijo Federico, el padre del niño, a los SRT.

“Aquella noche fue bastante traumática. Del momento de estar bien pasamos a vivir la peor pesadilla porque yo lo tenía a mi hijo en los brazos, alzado. Me habían llevado detenido por una causa que no había participado y a raíz de eso a las nueve y cuarto de la noche más o menos, el policía persiguiendo a unos menores de edad empezó a los tiros como si nada. Estaba lleno de criaturas. Me tocó pasar por esto a mí, como le podría haber pasado a otro”, indicó el hombre.

La bala impactó en el pecho de Santino, pegándole en el esternón. “Le reventó el corazón al medio”, dijo el papá.

“Nosotros lo único que queremos es Justicia”, sostuvo, agregando que ni siquiera alguien del gobierno provincial fue a hablar con la familia por lo que sucedió. “La policía es parte de la provincia”, subrayó.

Por su parte, la mámá de Santino, Cintia, sotuvo: “Hace ocho años que estamos esperando Justicia”. La mujer relató que el uniformado sólo estuvo detenido ocho meses “y le dieron la libertad por falta de mérito”.

La madre del pequeño sostuvo familia está destruida y que lo único que necesitan es Justicia. “Solamente queremos que pague -Torres- , porque él era un bebé que necesitaba crecer con sus padres y no que un policía venga y le saque la vida como se la sacó”, indicó, conmovida Cintia.

Mirá la nota completa de Jorge Vasalo: