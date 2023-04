Otra vez la Policía Caminera se ve envuelta en una polémica. Un conductor que realizaba el trayecto Carlos Paz-Córdoba y fue retenido en un control, en el que presentó el carnet de conducir digital al momento del requerimiento, recibiendo por respuesta que no era válido para circular. El hombre filmó el procedimiento, video en el que se escucha a un superior del oficial que, por radio, le da la orden de multarlo por “pelotudo”.

El oficial que realiza el control le cuenta a su superior que el conductor “se puso nervioso, a decir que somos unos `burros´, que la licencia digital si vale”, a lo que su interlocutor le ratifica que la licencia digital no es válida para circular.

“Que averigüe en el Tribunal de Faltas”, continúa el superior y luego remata con la polémica orden: “Hacele la multa por pelotudo”. Al escuchar eso el conductor, le pide al oficial del control que identifique al policía que lo insultó y le advierte que tiene todo filmado.

Ante la evidencia, el policía niega que alguien lo haya insultado e insiste en pedirles identificación. “Nadie dijo pelotudo”, resalta el uniformado, a lo que el damnificado le reitera: “Hacéle la multa por pelotudo, se escuchó clarito, lo tengo grabado”.

El policía le pide al conductor que llame a alguien con el plástico de la licencia de conducir para que lo venga a buscar y pueda seguir circulando. “No voy a llamar a nadie, vos me tenés que aceptar la credencial digital”, insiste la persona, a lo que el policía reitera que no se puede circular con la licencia digital, aunque no corresponde realizar una multa.

Finalmente, el damnificado aclara que recurrirá a instancias superiores para denunciar el maltrato. “Esperaré acá, perderé el turno al médico, pero yo voy a ir al Tribunal de Conducta Policial” para denunciar a los oficiales del control y al que lo insultó por la radio de la frecuencia policial.

Ante la viralización del video y las repercusiones que generó, la Jefatura de Policía a través de un comunicado, señala que se ordenó “la medida disciplinaria que corresponda a los efectivos involucrados. La misma será instruida por la Dirección General De Control de Conducta Policial y, paralelamente, ha tomado intervención el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que ha iniciado la investigación pertinente”.

Paralelamente, la Dirección de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, también emitió un comunicado en el que resalta que “inició una investigación para determinar si el accionar del agente de la Policía Caminera denunciado por un conductor (…) configura una falta administrativa”. No obstante, aclaran que “por el momento, no se dictaron medidas cautelares”.