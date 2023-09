La Fiscalía de Cosquín investiga un gravísimo hecho ocurrido el pasado 21 de julio, cuando el propietario de un departamento, ubicado en calle Sarmiento al 100 de la ciudad de La Falda, agredió brutalmente a su inquilino, al que le pegó un culatazo con el arma de fuego que empuñaba y le provocó la pérdida completa de la visión de su ojo derecho.

La víctima es Federico Zárate de 27 años, quien alquilaba el inmueble al agresor, de nombre Enrique Herrero, quien por ahora está imputado por los delitos de “lesiones graves y amenazas calificadas”, mientras la fiscalía lo citará a declarar próximamente, aunque permanece en libertad.

Según contó el joven, en declaraciones al canal TDC-Red de La Falda, se había atrasado dos semanas en el pago del alquiler y estaba a punto de mudarse.

Según el relato de la víctima, ese día, Herrero "se presentó en el domicilio junto a su pareja” cerca de las ocho de la mañana, dando fuertes golpes a la puerta de entrada. Al abrir, el agresor sacó una pistola y comenzó a amenazarlo.

“Me puso la pistola en la cabeza primero y luego en el pecho, su mujer me agarra del hombro y le digo que iba a llamar a la policía”, resaltó Federico. “En ese momento me dirijo a mi pieza a buscar el teléfono para filmarlo” y luego de darse cuenta, el agresor le manotea el teléfono, afirmó.

La víctima continuó contando que en ese momento se agacha para recoger el teléfono y al levantarse Herrero le pega un culatazo en el ojo. “Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar”, expresó.

Luego logró salir de la ventana del primer piso del departamento, que daba a la calle y comenzó a pedir ayuda. “Un vecino que pasa por el lugar me dijo que ya había llamado a la policía que estaba en camino”, contó.

Más adelante remarcó que la policía no hizo nada al llegar al lugar, aunque el agresor ya se había retirado.

Federico recuerda que debía dos semanas de alquiler. Su padre, quien le salió de garante, señaló que tenía firmados seis pagarés por el monto total del alquiler mensual, ante lo cual no entienden el motivo de la terrible agresión.

“No reaccioné porque el tipo me iba a matar, estaba fuera de sus cabales”, añadió. “Mientras su pareja me agarraba, él me ponía el arma en la cabeza”, aseveró. “”Me atrasé dos semanas en el alquiler y me hizo esto", contó compungido.

Tras los hechos, Federico debió ser derivado al Hospital Córdoba por la gravedad de la herida recibida en su ojo derecho. Allí lo intervinieron quirúrgicamente, en una operación que duró cuatro horas y en la que no pudieron salvarle el ojo.

De acuerdo a la denuncia, todo está en manos de la justicia, que ordenó allanamientos en la vivienda del atacante. En el procedimiento, encontraron varias armas de fuego, aunque aún no fue detenido.