Luego del alegato del fiscal de la Cámara 8° del Crimen de Córdoba, Fernando López Villagra, en el que pidió prisión perpetua para los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón -quienes dispararon contra Valentino Blas Correas aquel fatídico 6 de agosto de 2020- la mamá del adolescente dijo estar conforme con la solicitud de la pena máxima.

En diálogo con los SRT, Soledad Laciar sostuvo que “tenía un montón de expectativas, sabía que iban a colmar esas expectativas y así fue”, indicó, y aprovechó para agradecer al fiscal “la claridad con la que explicó” el brutal crimen de su hijo.

“Creo que no hay excusas alguna para que puedan justificar lo que estas dos personas hicieron esa noche. Hablo del homicidio, del intento de homicidio”, sostuvo Laciar en referencia a Gómez y Alarcón.

La mamá del adolescente de 17 años agregó que lo peor para ella es no tenerlo a Blas con vida, pero sostuvo que también “lo peor fue lo que lo ocurrió (esa noche) desde las 12, 12 y 20 en adelante. Yo creo que Marcelo Hidalgo, el otro fiscal, se va a encargar de explicarlo perfectamente y es por lo que nosotros luchamos: para que esto no pase más, y para que no pase más tiene que existir esta segunda etapa, que fue macabra”, dijo respecto del encubrimiento del homicidio.

Volviendo a los presuntos autores materiales del asesinato de Blas, Laciar sostuvo que “no tienen derecho a portar un arma nunca más. La inhabilitación para mí tiene que ser de por vida”.

En ese sentido expresó que la justicia debe dar un claro mensaje, y decirles a Gómez y a Alarcón “estas cosas no se hacen y cuando se hacen a la fuerza no se puede volver porque la manchaste (…) El mensaje tiene que ser ‘nunca más vuelven’”, culminó.

