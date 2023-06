La UNC celebra la democracia con un ciclo de charlas

La celebración de los 40 años de democracia en Argentina, han motivado a la Secretaría de Extensión de la UNC, a través de la Subsecretaría de Cultura, para organizar el ciclo de charlas gratuitas “Ciudad Liminar”, que se realizará todos los miércoles de junio, a las 19, en el Centro Cultural de la UNC (Duarte Quirós 307).

Este miércoles 7 de junio iniciará el ciclo con la conversación titulada "Dónde termina la ciudad" - Arquitectura + Literatura, en la que participarán Mónica Bertolino y Eugenia Almeida. La conversación será moderada por la periodista Juliana Rodríguez.

¿Qué es "Ciudad Liminar"?

¿Por qué pensar que una ciudad se reduce únicamente a lo construido? La ciudad de Córdoba abarca un espacio que se encuentra en un punto entre la historia, la actualidad y el futuro, entre el orden y los múltiples desordenes que plantea la vida en común, entre los sueños y la vida cotidiana. Ciudad Liminar (CL) es un ciclo dedicado al intercambio de ideas entre científicos, académicos, artistas y referentes culturales en relación con ese espacio liminar que nos habita en lo más íntimo y a la vez se nos presenta como ajeno y que existe entre lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser una ciudad. A 450 años de la fundación de la Ciudad de Córdoba, CL nos desafía a reflexionar en torno a esta dimensión de la ciudad desde diversas experiencias.

Respecto de los detalles que caracterizan a este ciclo, Canal U entrevistó en el programa Data Universitaria a Juan Pablo Duarte, Subsecretario de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNC, quien explicó que “Ciudad Liminar es un ciclo de entrevistas muy representativo de lo que nos proponemos hacer en la Subsecretaría, es decir, tomar el espacio común, que en este caso viene dado por la ciudad, como un espacio donde tenemos el desafío de ver cómo conviven las diferencias, por eso este ciclo de charlas está estructurado entre el diálogo de la Academia, referentes de la cultura y de las artes en torno a este espacio común, en torno a la ciudad y al modo de convivencia que hemos elegido, que es la democracia.”

“Básicamente es tratar de unir lo que es la universidad con la ciudad de Córdoba, la cultura y con las artes y va a estar dividido en cuatro charlas, cada una va a tocar un tópico particular”, y agregó “por ejemplo comenzamos el miércoles 07 preguntándonos dónde termina la ciudad y para eso invitamos a Mónica Bertolino, arquitecta también paisajista para que dialogue con María Eugenia Almeida, autora del libro Desarmadero”, refirió el Subsecretario.

Duarte detalló además que “en la segunda charla nos vamos a preguntar sobre lo visible y lo invisible del ideal democrático y tenemos como invitada a Mariana Gómez que es psicoanalista junto a Elián Chali que es artista plástico y se conoce mucho por su intervención en el espacio público a través del arte, la tercera va a tratar sobre las mujeres en la escena artística y en la escena científica con Agustina Comedi y con Carla Giacomelli que viene del ámbito de las de la ciencia y creemos que en estos últimos 40 años ha habido significativos avances y cambios en lo que hace la participación de las mujeres en ambos ya que estaban totalmente ocultas.”

El Subsecretario anticipó que “también van a hablar sobre cuestiones muy interesantes en lo que hace a la imaginación en el campo de las artes, pero también la imaginación en el campo de las ciencias y cuestiones que muchas veces parecen estar distantes, porque se trata de prácticas muy diferentes, pero que dialogan muy bien todo el tiempo”, dijo Duarte y agregó que “el cierre también tiene esta característica porque va a estar Jairo, hablando sobre las huellas, la importancia que tiene las huellas, para la producción artística. Jairo además de ser un autor e intérprete destacadísimo y muy representativo, es también un gran investigador sobre los orígenes de la música y parte de su obra importante donde él justamente habla y comenta y canta, es alguien que nos introduce a expresiones que muchas veces uno no conocía. Tiene un podcast en Radio Nacional que es genial y que realmente hace una tarea de docencia con la música. Jairo va a estar junto a Darío Olmo del equipo de Antropología Forense, porque también es una disciplina que me parece que refleja muy bien cuál es la importancia de las huellas para la construcción no solamente de la historia sino también de la actualidad.”

“En el Centro Cultural Córdoba habrá también una muestra de arquitectura sobre la crisis de la centralidad en la ciudad de Córdoba, que fue una muestra desarrollada por estudiantes de arquitectura de la facultad de la universidad y por estudiantes de Nueva York que estuvieron haciendo una estancia en Córdoba, reflexionando en torno a la crisis de la centralidad histórica”, adelantó Duarte y concluyo mencionando que “lo más importante es invitar a la gente, primero para la reflexión y segundo para poder ver un poquito más allá de lo que vemos todos los días, para la ciudad esta reflexión es muy importante, el lugar que nosotros hemos encontrado para reflexionar desde la cultura, o sea el espacio donde se juega todo, es la ciudad con nuestras diferencias y nuestras imposibilidades para convivir, pero también todo nuestro horizonte para poder hacerlo en el futuro, de modo que es un tema que me parece urgente para llevar la atención hacia ahí.”

Programa de “Ciudad Liminar” en la UNC

7 de junio - ¿Dónde termina la ciudad?

Arquitectura + Literatura

Disertan: Mónica Bertolino (arquitecta) y Eugenia Almeida (escritora)

Modera: Juliana Rodríguez

14 de junio - Lo visible y lo invisible del ideal democrático

Psicoanálisis + Artes plásticas

Disertan: Mariana Gómez (psicoanalista) y Elián Chali (artista).

Modera: Juan Pablo Duarte

21 de junio - Mujeres en escena

Ciencias Exactas + Escénicas y audiovisuales

Disertan: Carla Giacomelli (científica) y Agustina Comedi (productora audiovisual)

Modera: Soledad Huespe

28 de junio - Tras las huellas

Antropología + Música

Disertan: Darío Olmo (antropólogo) y Jairo (músico)

Modera: Franca Chiafitella

El ciclo es abierto y gratuito y se realizará todos los miércoles de junio, a las 19, en el Centro Cultural de la UNC, en Obispo Trejo 314.