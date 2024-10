La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba convocó a marchar el miércoles 2 de octubre en línea con lo dispuesto a nivel nacional por el CIN, los gremios docentes y no docente y la FUA. La concentración está prevista a las 12 desde el Monumento de la Reforma para luego marchar hacia el centro de la ciudad. Consiliarios y representantes gremiales y estudiantiles se reunieron en el Consejo Superior para ratificar el documento del CIN.

Los distintos sectores que componen la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convocaron una nueva marcha el próximo miércoles 2 de octubre, en el marco de las acciones previstas en todo el país a partir de la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los distintos gremios docentes y no docente y la Federación Universitaria Argentina (FUA) de marchar en defensa de la educación y universidades públicas y el sistema científico.

Este viernes 27 de setiembre, el rector Jhon Boretto, la vicerrectora Mariela Marchisio y quienes integran el Consejo Superior junto a representantes gremiales (docente y no docente) y de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) suscribieron el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que lleva de título: “Para seguir siendo una nación. Sí al financiamiento universitario”.

Marcha Federal Universitaria del 02 de octubre: “concentración, 12hs en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria”

Canal 10 y Canal U junto al resto de los medios del Multimedio SRT estuvimos en la UNC, realizando una cobertura especial donde se tomó la decisión, luego de una reunión que mantuvieron las autoridades de la Casa de Trejo con representantes de la gremial San Martín que nuclea a no docentes y Adiuc, el gremio de las y los docentes e investigadores universitarios, y miembros de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) que representan a los estudiantes. La convocatoria se hizo extensiva a toda la sociedad.

Respecto de la convocatoria, el Secretario General de la UNC, Daniel Lago, nos comentó que “el Consejo Superior refrendó el documento que sacó el CIN (Consejo Universitario Nacional) en apoyo a la ley de financiamiento universitario y el 02 tenemos programada una Marcha Federal en apoyo justamente al financiamiento de las universidades públicas.”

A Lago le consultamos sobre si este slogan de “SÍ al financiamiento” también tiene que ver con lo que el Rector Boretto dijo respecto de que están bajo el porcentaje que no perjudica el superávit fiscal que argumenta el presidente para vetar la ley, a lo que el Secretario nos dijo que “si”, para agregar que “afecta el 0,14% del PBI, o sea que no estaría en riesgo el el superávit fiscal, pero todavía el Gobierno no ha vetado, tiene hasta el día 3 a las 23:59 para producir el veto, calculamos que puede vetar la ley, pero nosotros lo mismo vamos a hacer la marcha, justamente en apoyo a la ley de financiamiento y también estamos viendo que el tema presupuestario para el año 2025 viene complicado porque no se tienen en cuenta partidas justamente que tengan en consideración los aumentos paritarios del personal de las universidades nacionales.”

Esta es una situación histórica, la de estar juntos: docentes, no docentes, autoridades universitarias, comunidad educativa, la sociedad en general, en este reclamo por el financiamiento universitario, respecto de los que Daniel Lago nos manifestó que “ya a principio de este año fue una marcha importante, se han juntado todos los gremios, tanto docente, no docente y estudiantil y todas las universidades, todos los equipos de gestión, todo el CIM en su conjunto está apoyando la marcha y está apoyando esta ley de financiamiento universitario.”

A Lago le hicimos referencia sobre otro tema, que no es menos importante, y es el del financiamiento de los hospitales universitarios, no todas las universidades públicas argentinas los tienen, pero Córdoba sí, y es un reclamo que también hizo el reactor en el Consejo Interuniversitario, respecto de lo que el Secretario General nos confirmó que “estamos reclamando el financiamiento para los hospitales universitarios que tenemos acá en Córdoba, varios hospitales y también estamos pidiendo la mejora de financiamiento para las áreas de ciencia que han quedado bastante relegadas con respecto a otros programas.”

Daniel Lago también nos contó sobre la marcha de este 2 de Octubre, si será similar a la del 23 de abril en cuanto a la logística, sobre lo que nos explicó que “sí, lo único hemos cambiado, es que nos convocarnos a las 12 horas en el monumento de la reforma y ahí marcharemos a partir de las 13 por calle Los Nogales, Valparaíso, Plaza España,,Hipólito Irigoyen hasta llegar más adelante de Montevideo, o sea pasando el Arzobispado.”

“También va a haber un escenario, junto con los gremios, que están confeccionando un documento que se va a leer a nivel nacional o sea que vamos a tratar de que ese documento se lea por los gremios intervinientes”, concluyó Lago.

Por su parte, el Secretario General Javier Blanco de ADIUC, en representación de docentes universitarios, destacó que “nosotros estamos convocado esta marcha, y si bien hubo un intento de paritaria, fue muy poco y muy tarde, porque la oferta fue mucho menor que lo que hemos perdido, es decir que no compensa las cosas y la hacen justamente como para tratar de disuadir frente a una marcha que va a ser, esperamos, histórica.”

Les consultamos si es tanto lo que afecta esta ley de financiamiento universitario el superávit, que el presidente amenaza con vetarla a lo que Blanco nos dijo que “No”, y agregó que “todo lo que hace falta para cubrir todos los aumentos salariales necesarios y los aumentos presupuestarios, no llega al 10% del superávit, dicho por el mismo Gobierno, es decir no afectaría en nada el superávit fiscal, que es una meta que el Gobierno puede tener, es discutible, cuán importante es o no, pero por supuesto que es una meta viable y no, no estaría afectando eso para nada.”

“Es decir, es una de una cuestión de prioridades, como dijo el Rector en una nota, no puede ponerse por arriba una cuestión meramente de cuentas fiscales ante el funcionamiento de la universidades públicas, cuyo daño o sea el daño que se hace por no poder funcionar correctamente, después cuesta décadas recuperar”, remarcó el titular de Adiuc.

Finalmente Blanco convocó a “los docentes y a toda la comunidad, creemos que esta es la universidad hoy, es una causa común de toda la sociedad cordobesa, es un emblema de Córdoba, es algo que de alguna manera es reconocido como un espacio de crecimiento social, de crecimiento económico, y por lo tanto la defendemos en la calle.”

La Presidenta de la FUC (Federación Universitaria de Córdoba), Cecilia Alfano Villalba, en representación de estudiantes universitarios, puntualizó que “esperemos que la marcha sea mayor que la del 23 de abril, vamos a convocar a toda la comunidad universitaria, a todos los estudiantes en conjunto, con los docentes, no docentes, egresados, porque entendemos que tenemos que defender a la educación pública, tenemos que defender a nuestras universidades, porque las universidades son entes transformadores de la realidad social, que no son el problema sino son la solución a todos estos problemas que estamos atravesando.”

Al momento de convocar a la marcha del 2 de octubre a la comunidad universitaria que permanentemente concurren a preguntar cómo venimos, qué va a pasar con esta universidad, a lo que desde la FUC Alfano Villalba señaló que “nosotros, desde la federación, estamos en contacto con todos los centros de estudiantes, para que todos podamos convocar e invitar a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, a la sociedad, porque entendemos que es muy importante salir a defender a nuestras universidades porque la educación se defiende y no se veta.”

Asimismo, Héctor Gatti, Secretario General de la Asociación Gremial San Martín, en representación de los no docentes, también sumó su voz al manifestar que “es una premisa para todas las universidades del país defender el financiamiento universitario, sobre todo para nuestra universidad de Córdoba y es fundamental, hemos estado trabajando tanto con la gente de los docentes y la la Federación Universitaria, a los efectos de conformar, como ya fue el 23 de abril, una marcha que sea después de la de Buenos Aires, con la mayor cantidad de gente posible acá en Córdoba.”

Al ser consultado sobre si los no docentes, importante comunidad en la UNC, se han visto perjudicados en su poder adquisitivo, Gatti detalló que “estamos por abajo de un 50% el poder adquisitivo que se viene perdiendo desde diciembre hasta la fecha, sobretodo en las categorías en las categorías inferiores, las más bajas, están por abajo de la línea de pobreza, es el reclamo que nosotros venimos haciendo, pero no obstante eso creo que este es un reclamo de todas las universidades del país, porque esto atenta contra el funcionamiento de todas las universidades, esta es la realidad que hoy vivimos todos, no solamente la parte salarial, sino también la parte de mantenimiento, de funcionamiento, de las casas de estudios.”

Opinión de autoridades decanales

Decanas y Decanos de distintas facultades de la UNC, se acercaron a dialogar con el Multimedio SRT y manifestaron su apoyo a la marcha convocada por la Universidad Nacional de Córdoba.

Mariela Parisi, Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, dijo que “hemos suscripto el documento del CIN en los mismos términos, todos los miembros del honorable Consejo Superior de la universidad, autoridades decanales y conciliarios de cada una de las unidades académicas, porque es muy importante, no sólo ratificar la ley de financiamiento, que no sea vetada, sino también lo que tiene que ver con el salario de las y los trabajadores de la universidad, que sabemos que se ha ofrecido un 6,8% que es demasiado paupérrimo a comparación de la pérdida del salario real de los trabajadores universitarios que ha sido a partir del 50% desde que empezó todo este periodo, así que aquí estamos trabajando para eso, todos juntos.”

Al referirnos a que esto es histórico, parecido a lo del 23 de abril, pero quizás más masivo, más fuerte esta vez, Parisi reflexionó afirmando que “creemos que además vamos a contar con el acompañamiento de la ciudadanía, de los cordobeses, las cordobesas y de toda la comunidad universitaria, donde tantos estudiantes de Córdoba, del interior y de otras provincias vienen a formarse en nuestra universidad. Es tan importante poder defenderla.”

Por su parte, Pablo Recabarren de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales señaló que lo refrendado “es el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el espacio que congrega a todos los rectores de las universidades públicas del país, porque en definitiva consideramos que la educación pública debe ser una de las prioridades, igual que la ciencia, que la salud pública, que los gobiernos no pueden desatender y tienen que fortalecer, apoyar, sostener, porque digamos que no se puede pensar en un país que crezca, si no tenemos buenas bases sólidas en educación.”

Recabarren remarcó que a través de esta convocatoria a la marcha del 2 de octubre “estamos trabajando para informar a la comunidad, porque muchas veces los mensajes son un poco contradictorios y confunden a la gente. Ya hubo un aumento importante después de la marcha, pero solamente de los gastos de funcionamiento, que son una fracción muy menor del presupuesto universitario. Ahora necesitamos mejorar los salarios, muchos docentes, se están yendo, los docentes jóvenes, se están yendo también y los docentes más grandes ya están llegando a su edad de jubilación, entonces se está produciendo un vaciamiento de todo este capital humano que tanto costó formar durante tantos años.”

A su turno, Jorge Dutto, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias dijo respecto a la consigna de la marcha “Sí al financiamiento universitario” que “por supuesto, estamos muy preocupados en el sistema universitario por lo que se está planteando para el financiamiento y después por rumores versiones y demás y la falta de diálogo, la falta de certidumbre. Entonces se hace difícil sostener un buen clima y buen humor, cuando de la otra parte no hay respuestas, no hay ni siquiera un sentarse a conversar.”

Al plantearle a Dutto lo dificultoso de un acercamiento que es difícil cuando no hay un Ministerio de Educación que se pueda sentar mano a mano con un Ministro de economía a dialogar estas cosas, cuando se ha desacreditado a la educación pública y cuándo se va hacia un desfinanciamiento que ya es una realidad, respecto de lo que suscribió este razonamiento y agregó “aparte estas reacciones esporádicas ante una marcha inminente digo, cuando hubo mucho tiempo previo donde se podría haber conversado, porque uno puede mantener el diálogo sin necesidad por ahí de dar respuestas definitivas, pero sí ir avanzando con diálogo, eso es lo que creo que más molesta y más irrita a la comunidad universitaria”, remarcó el Decano.

En tanto, Ana Mohaded, Decana de la Facultad de Artes también fue consultada por el carácter multitudinario que tiene la convocatoria a esta marcha respecto de lo que expresó “seguramente que sí, porque la universidad pública no abarca solamente a la comunidad universitaria que ya es grandísima, sino que abarca a la familia, a la industria, la cultura, a las artes, a la sociedad toda; la universidad pública, la educación, no es el problema para el financiamiento, para el desarrollo, para la economía de nuestro país, la educación es parte de la solución, porque forma recursos humanos muy valiosos que agregan valor a la producción, que construye un trabajo con agregado científico, tecnológico, artístico, porque construye recursos humanos que también plantean una propuesta de modo de organización de una sociedad más plena, más democrática, más amistosa, más inclusiva; por lo tanto la educación no es el problema, es la solución para nuestro país.”

Al reiterar la convocatoria, Mohaded invitó a “todos y todas, el 2 de octubre, nos congregamos y marchamos como siempre. Habrá muchísima gente que nos acompaña, otras que no podrán porque estarán en sus casas con sus crías o con sus otros trabajos, etcétera, pero que también nos acompañarán mandando mensajes, atendiendo, reivindicando, proponiendo esta consigna de apoyo a la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.”

El recorrido de la marcha universitaria en Córdoba

Luego de la reunión en la UNC, se acordó que la concentración se realizará a las 12 en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, para luego marchar a partir de las 13 hacia el centro de la ciudad de Córdoba donde los manifestantes se concretarán en un acto a las 14.30. Allí se leerá un documento en relación a la defensa del sistema universitario y científico, para desconcentrarse cerca de las 15hs.