El espacio elegido fue el noroeste de la ciudad de Córdoba y el contexto mostrar obras conjuntas entre municipio y Provincia. Allí se mostraron juntos el intendente electo Daniel Passerini, el gobernador Juan Schiaretti y la figura nacional del momento, Martín Llaryora.

Después de hablar de “los pituquitos de la Recoleta” el pasado domingo, su figura se replica a nivel país.

Y no dejó pasar la oportunidad para hablar de “un planteo justo, que en algún momento teníamos que meter” por el federalismo, pidiendo “equilibrar la cancha para crecer”. Reiteró que “los dos últimos gobiernos, de partidos distintos, no hicieron nada para modificar este esquema centralista”.

Y fue tajante: “Cuando uno grita las verdades del interior te las quieren bajar, porque quieren sostener este sistema que mata al interior… en los medios me metieron dos carpetazos en dos minutos, pero se equivocaron”.

La referencia, claro está, es el informe de La Nación Más donde fue apuntado como propietario de una lujosa vivienda en un country, que en realidad es atribuida a Luis Juez.

Describió, punto por punto, de que manera en la luz, las retenciones, la empresa Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos), el transporte, la Policía Federal, los combustibles o el gas, desde todo el país se aporta para “subsidios o para pagar los servicios de Capital Federal”.

A la izquierda de Schiaretti y mirando de frente a Passerini, se explayó: “La gente del interior tiene que estar enojada pero a este país injusto también lo sufren los vecinos de Capital Federal, por eso hablo de la República del AMBA. Ante la falta de crecimiento en el interior, una persona se tiene que pagar un viaje a Capital o el Conurbano y termina viviendo en un monoambiente entre dos… simplemente porque las obras no llegan al interior”.

Al reafirmar sus dichos, adujo que “a algunos los tomó por sorpresa, pero lo dije porque justo estaban todos acá (aduciendo la presencia, por caso, de los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich)”.

Prosiguió señalando que “lo que me da bronca es que vienen y te dan lecciones de gestión” y “ellos gestionan bastante mal con todos los beneficios que tienen”.

Aprovechó para posicionar a Schiaretti camino a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), destacando su “valentía”, y concluyó: “No sé si a alguien le molesta, pero no le quiero sacar nada a nadie. Lo que digo es que repartan parejito con el interior y después discutimos quién gestiona mejor… pero que no me vengan a dar clases de gestión. A nosotros, si me dan el mismo subsidio que al AMBA, bajamos el boleto”.