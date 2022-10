Este lunes, en el encuentro provincial de Hacemos por Córdoba, Juan Schiaretti presentó la candidatura a gobernador de Martín Llaryora para el 2023. El intendente de la ciudad de Córdoba agradeció a la militancia y se mostró emocionado con el pase de posta.

Llaryora aprovechó su tiempo para agradecer a su padre, a la militancia y a las amistades con las que transitó el ámbito político durante su vida. “Es casi una familia ampliada, me he criado entre ustedes. He aprendido con ustedes y gracias a ustedes”, expresó.

“Gracias Juan, gracias a todo el equipo. Vamos a trabajar en conjunto y vamos a ganar la próxima gobernación para seguir mejorando Córdoba, para llevar a Córdoba cada días más alto, cada día mejor. Y lo voy a hacer con todos ustedes”, dijo.

Llaryora también hizo mención al “modelo Córdoba” y destacó que continuará la gestión defendiendo la producción, el empleo y la universidad. Mencionó también la posibilidad de abrir la coalición a otros partidos, a otros sectores sociales: “Vamos a seguir ampliando para ser cada día mejores”.

“No soy un producto de las consultoras, soy un producto de la militancia. De gestionar bien para la gente. Soy uno de ustedes”, dijo Llaryora.

Un discurso con agradecimientos y críticas a la oposición

En otro momento, el intendente capitalino agradeció a quien “hizo la primera patriada, aquella que nos puso en la responsabilidad de gobernar": a José Manuel De La Sota. Y dijo que seguirá trabajando “para cuidar a Córdoba”.

Luego, le agradeció a Juan Schiaretti por “el cordobesismo que tiene hasta la médula” y destacó que “nunca se corrió de la huella”.

“Te plantaste desde Córdoba a los porteños. Condujiste este proceso de renovación. Quiero agradecerte por tener la humildad y la generosidad de generar esta nueva apertura de Hacemos por Córdoba. Fuerte aplauso para nuestro conductor y líder Juan Schiaretti”, pidió con euforia.

Y, en ese marco, deslizó la posible candidatura nacional del gobernador: “Lo necesitamos de una vez por todas: te lo decimos todos los compañeros, contá con nuestra ayuda. Te necesitamos presidente de los argentinos para que Argentina salga de esta situación y se encamine al progreso”.

Tras esto, hizo alusión a quienes dicen que el modelo está gastado por estar hace más de 20 años. “En la República del Obelisco los años no cuentan, y cuando vienen acá cuentan de otra manera. Los años no tienen nada que ver: es si hacemos bien las cosas o no. Cuando hacés bien, te elijen, cuando las hacés mal, te sacan”, señaló