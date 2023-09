Una mujer en estado de ebriedad y conduciendo a 150 kilómetros por hora persiguió un auto en el que viajaban tres jóvenes de entre 19 y 21 años, y terminó trepándose al capot de ese vehículo, lo que las obligó a detenerse.

El episodio, que parece extraído de la película “Relatos Salvajes”, ocurrió el domingo pasado alrededor de las 19 en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

Ahora, el abogado de las chicas -que filmaron los momentos de terror que vivieron para tener pruebas- dijo que denunciarán penalmente a la agresora.

Locura al volante

“Este domingo 24 de septiembre, aproximadamente a las 19 nos persiguió durante 20 minutos a altas velocidades (más de 150 kilómetros por hora), alcoholizada, por la Circunvalacion. Nos tiraba el auto encima acorralándonos con la intención de voltearnos y quitarnos de la calle”, comenzó su relato la usuaria @anifracchia_ en Twitter.

La joven aseguró que tuvieron que estacionarse a un lado de la vía porque estaban en peligro de sufrir un accidente. Además, compartió dos fragmentos donde se puede observar cómo la mujer se subió al capot y le gritaba a la conductora al mismo tiempo que golpeaba el vidrio y le gritaba. “Son los momentos más leves que pudimos capturar”, dijo la chica.

En una de las grabaciones también se puede escuchar a una de las jóvenes contar:“La Pau estaba yendo por el carril rápido, la mina se tira para pasar un auto, le hacemos seña de luces y la mujer empezó a sacar la mano. Casi nos tira del puente. Ahora se bajó y le está pegando trompadas”.

Posteriormente, se observa en el video cómo la mujer intentaba abrir la puerta del lado de la conductora y luego seguía golpeando el parabrisas.

El comisario Mariano Vaistij, de Policía Caminera, dijo a Canal 10 que la conductora no quedó detenida porque no cometió un delito, sino una contravención. Fue sometida a una prueba de alcoholemia y dio positivo, pero no permitió que le hicieran un segundo test -como prevé el procedimiento- por lo que se le aplicó una multa de alrededor de $340.000.

Además, el uniformado explicó que se le retuvo el carnet de conducir a la agresora, por lo que deberá recuperar los puntos para poder volver a manejar.

Las chicas también fueron sometidas al control de alcoholemia y dieron negativo.

La palabra del abogado

Aníbal Parrini, abogado de las jóvenes, dijo este jueves que presentará una denuncia penal y en referencia a la reacción violenta de la mujer aseguró: “Podría haber matado a cualquiera”.

El letrado precisó que el terrible momento se inició en Circunvalación y Camino San Carlos y se extendió hasta la zona de Villa Unión.

En declaraciones a Mitre Córdoba, sostuvo que sus clientas aceleraron cuando eran perseguidas para evitar un choque y luego debieron detenerse porque la conductora ebria se les arrojó contra el vehículo.

"Era un peligro”.“Podría haber matado a cualquiera, fue hecho con un total desprecio a la vida de terceros”, concluyó.

