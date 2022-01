Mar Sarmiento es artista visual y una de las organizadoras del colectivo artístico que realiza la Noche de Arte en La Cumbre.



El encuentro es un recorrido nocturno por diferentes espacios culturales de la localidad cordobesa, para visualizar las obras de numerosos artistas. Se presenta el sábado 29 de 18 a 00 horas en la localidad serrana. Ver mapa del recorrido aquí.



Mar brindó una entrevista a Cba24N, donde explica cómo será el encuentro cultural: "LadelCielo es parte del recorrido de la Noche de Arte en La Cumbre. Llegan artistas de Buenos Aires como Micky Garcia del Rio, con una videoinstalación hermosa. También está Marina Sarmiento, premiada en Japón con unas de sus obras audiovisuales. Además, va a hacer la performance de mi obra, que es un cuadro autoportante hecho de pelos”. También, explica: "La razón por la que nos auto convocamos a realizarla, lo hacemos desde el amor, la alegría, desde el compartir el amor al arte".



Mar Sarmiento abre las puertas de su Casa Taller LadelCielo, donde se expone la muestra del Grupo CRUꙄA

La propuesta incluye un recorrido por las producciones de arte de Mar Sarmiento, Inés Darwich, Pablo Bissio, Micky García del Rio, Marta Rivero, con performance de Marina Sarmiento, interpretación de los arcanos mayores por Laura Rivero en vínculo a la producción de Cecilia Te sta, la producción gráfica de Rita Barrios. “XUL arte y vino”, llevara a cabo una degustación de vinos y exposición de obras. La música del espacio estará a cargo del dúo de cuerdas formado por Eugenia Menta y Dante Ascaino.

La artista Mar Sarmiento nos comenta sobre el origen del nombre de la exposición que se presenta en su espacio: “La muestra se llama “CRUꙄA” porque fue un entrecruzamiento de datos, siempre abro las puertas de mi casa porque para el artista es difícil encontrar espacios para mostrar y a mi me gusta compartir. También es parte de ser artista contemporáneo: el arte colaborativo y compartido”. También agrega: “Soy una artista que ha explorado muchas facetas, tengo muchos trabajos y procesos espirituales. La esencia y lo que me moviliza en mi arte es la mirada interna, siempre me estoy observando, y lo que me pasa a mí en el entorno. Lo que me va sucediendo socialmente”.



Sobre sus obras, la artista aclara “No me interesa el arte político, aunque siempre el arte es político. Estuve haciendo clínica de arte con Ana Gallardo, pero yo no tenia interés en mi obra de ser feminista. A partir de esa clínica muchos formatos del mundo del feminismo, me convocaron porque, si bien mi obra es muy feminista porque se trata de una mujer luchadora, resiliente, que se construye a sí misma y que cree en el poder de lo femenino, no creo en el feminismo, no me representa, no convengo con la violencia. Tengo una obra que se llama “El Guerrero Roto” que habla sobre los hombres de generaciones entre 20 y 25 años que están rotos porque no se animan, tienen mucho miedo de afrontar a las mujeres porque inmediatamente los denuncian por maltrato y sobre toda esa problemática”.



La artista presenta su obra en La Noche de Arte en La Cumbre, y cuenta con qué se va a encontrar el público: “La obra es un pelucón, un entrelazado de pelos que representa las etnias. La primera mirada sobre el pelucón es que ya no hay una raza. Lo construí en 2018 en Buenos Aires y como provinciana me sentía discriminada en algunos aspectos. Entonces apareció la motivación de hacer esta obra y luego se entrelazó con una mirada simplista frente a la vida, con una sensación de libertad de saber que tengo el código de toda la información del universo en mi ADN y a partir de ahí me puedo mover libremente por donde quiera, por eso me lo monto al pelucón”.



Mar también expresa: “A partir de allí, empecé a ver qué tiene que ver con los últimos procesos sociales que estamos atravesando, donde hay una mayor información sobre lo que estamos constituidos tanto energética, física, emocional y socialmente, y una expansión de esa idea”.



El arte en pandemia



A partir de la aparición del Covid-19, que derivó en una pandemia y nos mantuvo aislados en nuestras casas, Mar Sarmiento reactivó su pelucón, y detalla sus sentimientos sobre esta nueva experiencia que le toca vivir a la sociedad: "Esa sensación de estar en un panóptico siendo un grupo circular que estamos en los entornos de una gran torre y somos observados, controlados y digitados… ese cuestionamiento actual sobre “estamos presos, qué somos” además, esa mirada profunda que se agudizó en todos nosotros en el momento de estar en reclusión".