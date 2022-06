Microfeel & Santiago Bartolomé presentan "Fractal Listening Album"

Los músicos están lanzando su primer trabajo musical llamado "Fractal Listening Album" (2022, Dialog).

Este nuevo álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales y cuenta con una edición limitada en vinilo.



En el año 2019, Sebastián Seifert (Microfeel) & Santiago Bartolomé iniciaron su trabajo colaborativo con el objetivo de potenciar sus respectivas búsquedas creativas creando el proyecto artístico Microfeel & Santiago Bartolomé. Este camino de experimentación fue materializado en distintas propuestas artísticas.

En una entrevista que compartió Santiago Bartolomé con Cba24n, cuando lanzaba un video adelanto de este nuevo disco, el artista habló sobre la diferencia con sus composiciones y discos anteriores, y este nuevo lanzamiento: "La diferencia puede estar en los estilos, ya que es un disco de música electrónica. No me gusta encasillarme en un estilo en particular sino moverme intuitivamente y poder tocar diferentes músicas, esa libertad me dio la posibilidad de cruzarme con Sebastian Seifert “Microfeel” que es un artista audiovisual y performático que propone una unión entre la música electrónica de baile, el ambiente y lo experimental".

Te puede interesar: Santiago Bartolomé lanzó un vídeo como adelanto de su nuevo álbum

En 2021, crearon la performance live AV Fractal Listening. Esa obra combina el arte digital, la música electrónica y la guitarra del artista multimedial Microfeel (Sebastián Seifert) con la ejecución de trompeta y procesos a cargo del músico y compositor Santiago Bartolomé. Luego, esta obra fue filmada en Buenos Aires en los estudios de Artlab. La pieza audiovisual resultante será presentada en exposiciones y festivales nacionales e internacionales, así como en los distintos canales de comunicación de esta plataforma argentina.

Sobre Fractal Listening: el álbum

Es el primer álbum del proyecto artístico Microfeel & Santiago Bartolomé, editado a través de Dialog, el sello discográfico de la plataforma argentina de arte y tecnología Artlab. Disponible en formato digital y una edición limitada de vinilos, el álbum está conformado por seis cortes escritos y producidos por Sebastián Seifert & Santiago Bartolomé.

Cada track se sumerge en un universo musical sin rótulos, sosteniendo la energía del ritual interdisciplinar en el que fue incubado, anteponiendo la riqueza de las intersecciones por sobre cualquier categoría.

Sonidos que buscan “la huella digital de Dios”

Compartimo el texto curatorial sobre Fractal listesing de Microfeel & Santiago Barbolomé por la Lic. Marianella Baladán: "Existe en la naturaleza, un misterioso y complejo sistema matemático que se repite una y otra vez, un patrón geométrico subyacente en formas tan dispares como las nubes, las montañas, los árboles o nuestro propio sistema circulatorio. Su rasgo distintivo, es la autosimilitud, una misma configuración que se repite a distintas escalas, ramificándose infinitamente. Hay quienes creen que se trata de “la huella digital de Dios”, “la verdad absoluta del universo”. Denominado “Fractal” por el científico polaco Mandelbrot en 1975, estos elementos de la naturaleza pueden recrearse digitalmente a partir de funciones matemáticas", expresa la licenciada.



Además, agrega: "Para el proyecto artístico argentino Microfeel & Santiago Bartolomé, el universo Fractal es el disparador conceptual de una performance Live AV de la que también se desprende un álbum musical. En Fractal Listening, cualquier intento de encorsetamiento estilístico se diluye en la hibridación de lenguajes estéticos. Así, las imágenes fractales dialogan con sonidos acústicos y electrónicos en un entrecruzamiento de infinitas notas cinestésicas. De esta manera, figuras abstractas de colores estridentes esbozan mándalas y enigmáticos portales, horadando el lienzo virtual con formas tridimensionales que evocan la geometría sagrada. Esta incesante repetición algorítmica generada por códigos preestablecidos, a veces sigue una coreografía visual y otras -alterada por las frecuencias del sonido en vivo- improvisa una danza orgánica, introduciendo variaciones al patrón original. Por su parte, la dimensión sonora se encarna en capas y loops entrelazando las bases electrónicas de IDM, ambient y experimental con los acordes en vivo de una guitarra...".

Mirá la entrevista con Microfeel & Santiago Bartolomé en Ciudad U, en su presentación en la Bienal de Música en 2021: