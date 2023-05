La tercera semana de mayo, llega con numerosas propuestas que brinda la Agencia Córdoba Cultura.



Se podrá disfrutar de diferentes entretenimientos, inauguraciones de muestras, funciones de títeres, ciclos de cine y charlas, más tango y música de cámara.

Agenda tus shows favoritos:

Martes 16

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: El viento se levanta (de Hayao Miyazaki, Japón, 2013). Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Esta propuesta, que comenzó en el año 2022 con 35 proyecciones de diferentes géneros y directores, vuelve con el ciclo “La vida animada” (Parte II). Todos los martes de abril y mayo contará con proyecciones de películas animadas para adultos, ejecutadas con distintas técnicas de animación. Jiro Horikoshi, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones, se inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. Corto de vista desde niño y por ello incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Film biográfico que recrea hechos históricos que marcaron su vida, como el terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, la epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada, hasta agotar capacidad de sala.

A las 18 – Inauguración de muestra: Postales del futuro. Paseo del Buen Pastor – Fotogalería – Hipólito Yrigoyen 325



La fotogalería renueva sus imágenes y exhibe una muestra colectiva que reúne los trabajos seleccionados y premiados del primer concurso fotográfico organizado por La Lumiere – Escuela audiovisual. La temática apunta a reflexionar sobre la pregunta de cómo se imagina cada uno el futuro y sus proyecciones, con lo incierto, oscuro y nebuloso que se presenta; pero también a su vez, con la confianza, la ilusión y el optimismo. En este signo de pregunta conviven al mismo tiempo las dudas, los miedos y las esperanzas.

Entrada libre y gratuita. Cierra 30 de julio.

A las 20. Taller: Divertirse con la cámara. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Dictado por Gonzalo Dreizik este taller de formación experimentación y exploración lúdica, aborda técnicas para generar contenido digital y acciones a tener en cuenta para relacionarse con el ojo de la cámara. El taller consta de 4 módulos de 2hs cada uno. Destinado al público en general. Costo mensual. Cupos limitados. Inscripciones: dreizikgonzalo@gmail.com

A las 20. Cine por la Diversidad: It (de Andy Muschietti, EE.UU, 2017). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –



Adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King «It».Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 17

A las 17:30. Recorrido por la muestra "Antonio Pedone. Un artista moderno, un museo moderno". Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Una visita guiada por la muestra “Antonio Pedone. Un artista moderno, un museo moderno”. Ubicada en la sala 2 del museo a cargo de Marta Fuentes y el equipo de colección del museo, en la previa del Día Internacional de los Museos. Entrada gratuita

A las 20. Música de cámara: Viaje Romántico Musical: De Beethoven a Mahler. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Una velada musical que representa los aspectos más íntimos y exquisitos del repertorio alemán de la mano de la camerata Lucía Luque; el barítono Federico Finocchiaro y Eduardo Gramaglia en piano. El repertorio pasa por el cuarteto de cuerdas N°5 op. 18 de L.V. Beethoven. A continuación, un resultado de las tertulias musicales del siglo XIX: el “Lied” o cámara, basado en los textos de los grandes poetas alemanes, Schubert, Schumann, Brahms, Strauss. Se presenta una selección, que se considera, unas de las más bellas páginas de este mismo género. En esta misma categoría se encuentra el arreglo de piano, cuarteto de cuerdas y voz de Mahler.

Entrada desde $3.000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19:30. Cine: El Ciudadano (de Orson Welles, EE.UU, 1941) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



En el marco del Ciclo de Cine “Con ánimo de amar” se presenta este film galardonado a Mejor guión original y 9 nominaciones en los premios Oscar. Un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de una inimaginable colección de obras de arte, muere en Xanadú, su fabuloso castillo de estilo oriental. La última palabra que pronuncia antes de expirar, “Rosebud”, cuyo significado es un enigma, despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población. Así, un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el misterio. Entrada libre y gratuita, hasta agotar capacidad de sala.

Jueves 18

A las 18. Ciclo Psicoanálisis y Literatura VI: Fixiones, de Borges a Lacán. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En una charla con el escritor Flavio Lo Presti se pretende abordar el cruce interdisciplinario entre ambos campos discursivos a partir de la Obra de Jorge Luis Borges, de quien encontramos dos referencias directas en la enseñanza de Lacan. Se muestran, además, libros de Jorge Luis Borges primeras ediciones autografiadas, del acervo de la Biblioteca Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: El engaño (de Mehdi Barsaoui, Túnez, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Las vacaciones en el sur del país terminan en desastre para Fares, Meriem y su hijo Aziz de 10 años, cuando el pequeño es disparado accidentalmente en una emboscada. Su lesión cambiará sus vidas: Aziz. Repite viernes 19 a las 19:30 y sábado 20 a las 21. Entrada general $400. Estudiantes y Jubilados $200.

A las 20. Tangos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo que se realiza desde 2015, está a cargo del Ensamble Municipal de Música Ciudadana. Tiene el propósito no solo de recrear clásicos del Tango, sino también de rescatar composiciones desconocidas, sumar piezas actuales, y de compositores de hoy, como una forma de mantener vivo y dinámico este género. Entrada libre y gratuita, hasta agotar capacidad de sala.

A las 21. Cine: Los cinco diablos (de Lea Mysius, Francia, 2023) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Vicky vive con su madre Joanne y su padre Jimmie, un hombre que lucha por encontrar su lugar. Cuando la tía de Vicky, Julia, llega después de salir de prisión, su presencia trae de vuelta el pasado de una manera mágica y violenta.

Repite sábado 20 a las 19. Entrada general $400.- Estudiantes y Jubilados $200.

A las 21. Aniversario Fogón Argentino. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66



Fogón Argentino festeja su aniversario número 13 y lo celebra con danzas y música. La apertura está a cargo de “Chajal” y se sumarán los intérpretes: Nicolás Villa, Sergio Uran, Ariel Luna, Grupo Suyai (Voz Femenina), Grupo la Trece, interpretando parte de sus repertorios. El cierre del espectáculo estará a cargo de Marcos Bainotti.

Entrada general $1.000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 19

A las 18. Charla a pie de obra: Diana Triay, mujeres y revolución. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



En el marco de la exposición Diana, colores de la resistencia se realizará una charla titulada Diana Triay: mujeres y revolución. Una mirada histórica feminista. La mirada estará puesta en relación a la historia de vida de Diana Triay y, a través suyo, de las mujeres participantes de las organizaciones revolucionarias del pasado reciente en Argentina. María Carolina Llorens, desde su lugar militante de una organización social e hija de Diana, acercará algunos interrogantes y reflexiones a la historiadora Violeta Ayles Tortolini, quien compartirá los resultados de sus trabajos investigativos. Estos a su vez serán disparadores para profundizar un diálogo con los conocimientos surgidos en las experiencias de construcción de la memoria y del feminismo popular en organizaciones sociales.

A las 18:30. Presentación de libro: «Escrito en el cuerpo» de Marcelo Nusenovich. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



En la presentación del libro de Marcelo Nusenovich, se dialogará sobre ensayos realizados entre 1995-2022, junto a la Dra. Marisa Restiffo, historiadora de las artes y el Mgter. David Albano González. Actividad destinada para todo público. Entrada gratuita.

A las 19. Ciclo Viernes Hache. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo presentado por Iván Lomsacov que, una vez al mes, muestra publicaciones de historietas de autores cordobeses. En esta ocasión se presenta el álbum gráfico «Sigilos», de Caro Panero (guión) y Nicolás Lepka (dibujo). Cuervolobo Editorial. Género Terror. ¿Cuánta oscuridad puede residir en un alma humana? ¿Cuánta intención se requiere para manifestar la magia que se esconde en nuestros huesos? ¿Cuántos fantasmas acarreamos de generación en generación? ¿Cuánto poder puede tener una imagen? Estas preguntas y muchas más cruzarán por las mentes de cuatro jóvenes amantes del terror. Con la guía de un grimorio, Blín, Juli, Valen y Bera transitarán por las calles de la ciudad de Córdoba y experimentarán sucesos sobrenaturales que cambiarán sus vidas para siempre. Entrada libre y gratuita.

A las 20. La Catrina. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325



La Comedia Cordobesa y el elenco estable de Títeres del Teatro Real ponen en escena La Catrina, representación de la muerte por el pueblo Mejicano. Con un agregado: La muerte viva o recuerdos de Doña Francisca. Doña Francisca nos relatará sus recuerdos, de infancia, adolescencia y ya adulta. En sus recuerdos la muerte tiene su presencia, ya que la busca y no la encuentra. La muerte pone en evidencia la importancia de la vida, por eso una muerte viva como dice el Sabalero (cantante uruguayo) jamás será una muerte mansa. Para público adolescente y adulto.

Entrada general $500 disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del teatro hasta media hora antes de la función.

A las 20. La ira de Atahualpa presenta: Traigo un pueblo en mi voz. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Paola Bernal, Jorge Luis Carabajal y Juan Martín Medina integran La Ira de Atahualpa, que van pintando el paisaje musical de aquellos años. Se integran con los relatos de Mariano Saravia para completar una obra conceptual que intenta ir más allá de una simple descripción. El espectáculo invita a la reflexión sobre los valores profundos del pueblo argentino.

Entrada general $2.000 pesos disponible a través del sistema autoentrada.com o retirar por boletería del CCC.

A las 21. Viernes de Música: Maltha y Américo VisceralCentro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



El ciclo presenta a la agrupación local de reggae formada en el año 2020, Maltha, integrado por Ezequiel Guzmán (voz y teclados); Diego Oyola (bajo y coros) y Federico Furlong (batería y coros). Su estilo se caracteriza por la mezcla de nuevos sonidos con los ritmos del reggae latino. También sube a escena Américo Visceral, proyecto musical riocuartense nacido como proceso creativo durante la pandemia. Se caracteriza principalmente por el formato “canción”, en el que se destacan influencias del rock y del rap. La agrupación está integrada por Alejo Muzzolón (batería), Nicolás Leyría (bajo), Mariano Muzzolón (voz) y Federico Muzzolón (guitarra y voz). Entrada general $1.100 pesos disponibles en boletería.

Sábado 20

A las 11. Taller de Dibujo y pintura. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Destinado a un público adulto, durante el mes de mayo y junio se realiza este taller que tiene como objetivo adquirir destrezas y habilidades motrices en el manejo de nuevas técnicas e incorporar materiales propios del lenguaje del dibujo y de la pintura experimental. Dictado por la Profesora Maria Esther Fulginiti. Cuota mensual. Informe e inscripciones: 3548-606691.

A las 17. Títeres: Philia. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil.

Entradas $500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. Danza: Solo sé que no soy yo a quien duerme. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Obra de danza contemporánea musicalizada por el disco completo Artaud de Pescado Rabioso. Producida por la compañía de danza Cara Sur y organizado por JAMEC (Jóvenes Amigos del Museo Emilio Caraffa). Cinco mujeres. Cinco manzanas. ¿Habrá suficientes para todas? En escena, vemos un grupo de mujeres unidas que de a poco se empieza a corromper. Cada una se va encerrando en su ego y sus exigencias. Cuando aparece una mujer nueva con cierto atractivo misterioso, se despierta la avaricia a través de unos elementos sencillos pero poderosos: manzanas verdes. Se desata la competencia. ¿Triunfará el amor o terminarán siendo consumidas por su propia codicia? Repite el domingo 21 a las 17. Entrada a la gorra.

A las 20. Coros en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Ciclo de conciertos gratuitos del Coro del Seminario de Canto, dirigidos por el maestro Matías Saccone. Distintas formaciones corales desfilan por el escenario del CCC cubriendo un amplio abanico de la vida coral cordobesa, sin duda una de las más importantes del país. Entrada libre y gratuita, hasta agotar capacidad de sala.

A las 21. Comedia cordobesa: Eran 5 hermanos y ella no era muy santa. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



La Comedia Cordobesa vuelve a ponerle ritmo al escenario mayor con este clásico de Miguel Iriarte que tiene más de 40 años de historia pero que, a través de esta opereta cuartetera, se convierte nuevamente en un clásico que se puede seguir cantando. Esta versión de “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa” vuelve unir a dos generaciones: los que vieron aquella Ramona de décadas pasadas y las que ahora la redescubren en un recital con acento cordobés. Función a beneficio de LALCEC.

Repite domingo 21 a las 20. Entradas desde $500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Domingo 21

A las 11. Tejiendo Infancias. Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66



Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas sean protagonistas. Entrada libre y gratuita.

De 15 a 18. Piano libre. Paseo del Buen Pastor – Espacios Verdes – Hipólito Yrigoyen 325



Este ciclo de conciertos espontáneos tiene como objetivo fomentar el encuentro de aficionados de todos los géneros alrededor del piano. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde los aficionados y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. Allí se dan cita estudiantes de música, melómanos, concertistas y aficionados de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.