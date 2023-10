La diputada nacional Natalia de la Sota fue una de las primeras dirigentes de Hacemos por Nuestro País (HNP) que respaldó la candidatura de Sergio Massa para el balotaje del 19 de noviembre.

“No puedo acompañar una idea de país donde ponga por encima la competencia feroz antes que la cooperación”, expresó en Ponete al Día por Radio Universidad.

Y agregó: “yo no estoy saltando a otra fuerza política. Sigo siendo de Hacemos por Córdoba que es la fuerza que fundó mi padre. Pero de este lugar elijo esta opción de país que con todas sus dificultades y diferencias se acercan más a lo que creo que son mis convicciones”.

Sobre la postura que tomarán Juan Schiaretti y Martín Llaryora, declaró: “tengo que ser muy respetuosa. Son situaciones distintas, responsabilidades distintas. No me animo ni quiero hablar por boca de ellos”. Por el momento, el gobernador y gobernador electo no brindaron declaraciones al respecto.

Sin embargo, remarcó: “muchos hombres del Justicialismo de Córdoba tenemos que decir que estamos convencidos que queremos un estado presente”.

A su vez, la diputada opinó sobre las posturas neutrales y el llamado al voto en blanco. “Yo respeto a los que han decidido no pronunciarse o declararse neutrales. En el caso del radicalismo, los entiendo. Me parece una posición muy digna después de que el candidato de La Libertad Avanza ha defenestrado al radicalismo y al presidente Alfonsín”, dijo.