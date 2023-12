El dirigente del peronismo cordobés, Oscar González, reapareció en un acto político en la noche del lunes, durante la asunción de la intendenta de San Pedro, en el departamento San Alberto, en medio de un proceso judicial que lo tiene como imputado por homicidio culposo y lesiones graves, por el choque que protagonizó en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022, en el que murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron con graves heridas las dos adolescentes que la acompañaban.

González siempre estuvo en libertad a pesar de estar imputado y atraviesa la causa en la justicia provincial, que todavía no ha sido elevada a juicio, cuando ya pasó más de un año del siniestro vial mortal que protagonizó.

En el acto de asunción de Silvina Cabezas como intendenta de San Pedro, el ex presidente de la Unicameral estuvo acompañado por su pareja, Cristina Vidal, quien fuera candidata a intendenta de Villa Dolores este año y fuera derrotada ampliamente. Incluso durante la campaña de su pareja, González no había aparecido públicamente.

El acto contó además con la presencia de autoridades que conformarán el nuevo gabinete, a quienes se tomaron juramento y concejales del Concejo Deliberante local.

También estuvieron presentes en el acto de asunción los intendentes electos Maximiliano Rivarola (Villa Dolores) Sergio Cufré (Villa Sarmiento), Luciana Romero (Sauce Arriba), el presidente del Consejo de Administración de la Cemdo, José Fernández, legisladores por el Departamento San Alberto, los jefes de la Departamental San Alberto, Jorge Funes y de San Javier; Gabriel Díaz.

Cabe recordar que Oscar González también está imputado por la justicia federal, como depositario infiel de la BMW X1, que había sido otorgada en guarda por la justicia provincial al legislador en uso de licencia, con la que protagonizó el choque mortal en el Camino de las Altas Cumbres y le trabaron embargo por un millón de pesos.

El vehículo había sido otorgada en guarda por el Tribunal Superior de Justicia al legislador provincial, tras haber sido robada en provincia de Buenos Aires y secuestrada en Villa Dolores.

El vehículo había sido asignado al ex titular de la Unicameral para uso en sus funciones legislativas y no personales. González protagonizó el choque mortal que es investigado por la justicia provincial, un día domingo, día en que la Unicameral no funciona.

Además, imputaron a la sobrina de González, Belen Badra, por ocultar un teléfono celular, a los pocos días de ocurrida la tragedia en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal, considerado como un elemento de prueba importante para dilucidar lo ocurrido y también le trabó embargo, aunque en este caso por 500 mil casos.

Cabe recordar que esta causa es independiente de la que se lleva adelante en la justicia provincial, por parte de la fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, que investiga el choque mortal .