El dirigente de Hacemos por Córdoba, Oscar González sumó una nueva imputación en su contra, en este caso por parte de la Justicia Federal que lo procesó por el delito de “depositario infiel” de la BMW X1, que había sido otorgada en guarda por la justicia provincial al legislador en uso de licencia, con la que protagonizó el choque mortal en el Camino de las Altas Cumbres y le trabaron embargo por un millón de pesos.

El juez federal, Alejandro Sánchez Freytes, tomó la decisión tras el pedido del fiscal federal, Maximiliano Hairabedián, que había formulado el pedido en ese sentido.

Cabe recordar que la BMW X1 con la que González protagonizó el choque que ocasionó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y heridas gravísimas a dos adolescentes que quedaron con severas secuelas físicas y psíquicas, había sido otorgada en guarda por el Tribunal Superior de Justicia al legislador provincial, tras haber sido robada en provincia de Buenos Aires y secuestrada en Villa Dolores.

El vehículo había sido asignado al ex titular de la Unicameral para uso en sus funciones legislativas y no personales. González protagonizó el choque mortal que es investigado por la justicia provincial, un día domingo, día en que la Unicameral no funciona.

Además, imputaron a la sobrina de González, Belen Badra, por ocultar un teléfono celular, a los pocos días de ocurrida la tragedia en el marco de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal, considerado como un elemento de prueba importante para dilucidar lo ocurrido y también le trabó embargo, aunque en este caso por 500 mil casos.

Al respecto, el fiscal Maximiliano Hairabedián, remarcó que “esto significa que hay una resolución del juez, reconociendo que hay pruebas suficientes” contra los imputados y la causa va avanzando hacia el juicio.

No obstante, reconoció que la elevación a juicio dependerá de las posibles apelaciones que pueda interponer la defensa de González, lo que demoraría que esa instancia comience en el corto plazo.

Cabe recordar que esta causa es independiente de la que se lleva adelante en la justicia provincial, por parte de la fiscalía de Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, que investiga el choque mortal y en la que González está imputado por “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas”, aunque permanece en libertad.