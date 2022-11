Oscar González rompió el silencio: "No recuerdo el momento del accidente"

Hace exactamente un mes, Oscar González protagonizaba un accidente en Traslasierra por el cual murió una mujer y dos jóvenes quedaron muy heridas. En todo este tiempo, el referente de Hacemos por Córdoba no había hablado sobre el hecho.

Este martes, brindó una entrevista con Radio Verdad y expresó su punto de vista sobre lo que sucedió ese día y sobre todo lo que se habló después. En primer término, aseguró: "No recuerdo el momento del accidente".

El ex presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba dijo que está “atravesando los días más tristes, amargos y aciagos" de su vida y consideró al hecho como una tragedia. Pero se mostró cauto sobre los detalles y señaló que ahora hay que esperar lo que diga la Justicia.

En otro momento de la entrevista, remarcó que siempre trabajó para hacer crecer a Traslasierra y que le cuesta imaginar que eso se vaya a ver truncado “por una tragedia en la que estuve involuntariamente incriminado”.

También expresó que es una situación muy difícil para él y que, por ende, imagina que mucho peor debe ser para la familia de las otras víctimas.

Los detalles del hecho y lo que vino después

“Yo desdichadamente no recuerdo el momento del accidente. Cuando tomé conciencia estaba en el pasto al lado de la banquina. No sé cómo salí del vehículo, si solo o si me sacaron. No tengo memoria de lo que ocurrió”, dijo González.

Y lamentó que haya una persona muerta por esa tragedia: “Hubiera dado mi vida para haber sido yo. Dios ha planteado las cosas de otro modo y ha puesto una cruz en mi espalda que debo sobrellevar”.

Tras esto, abordó todo lo que dijo después. Las acusaciones, las multas, las denuncias por la posesión de los autos secuestrados. El referente de Hacemos por Córdoba planteó que sintió que hubo “un límite muy impreciso entre el Estado de Derecho y el linchamiento”.

“He escuchado cosas tremendas, y falsas”, lamentó. Y aclaró que nunca se negó a entregar el celular ni a hacerse el análisis de sangre. También aseguró que no había cometido infracciones previo al accidente.

Sobre el carnet de conducir que sacó en Las Tapias, dijo que fue por “comodidad”. Y sobre los bolsos que su sobrina se llevó luego del accidente, aseguró que allí tenía ropa y un obsequio que le había dado un amigo.

Qué espera para el futuro

González hizo referencia a una serie de testigos que dan una versión “totalmente diferente de la que existía hasta la fecha” y remarcó que está tranquilo a la espera de que la Justicia se exprese.

“Mientras alguien no es declarado culpable, no es culpable. ¿Y si las causas fueran distintas?”, reflexionó.

Por último, contó que envió una nota a la Legislatura para expresar su voluntad de no incorporarse de nuevo como legislador “hasta que el proceso judicial esté definitivamente concluido”.