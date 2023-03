En el segundo día del paro por 48 horas que decretaron los docentes de Córdoba, el secretario de la Gobernación de la provincia indicó que los niveles de adhesión a la medida fue del 58%, un número importante que preocupa al Ejecutivo.

Julio Comello dijo a Radio Universidad que los niveles de acatamiento a la medida de fuerza son similares a los que hubo en jornadas anteriores. “Por supuesto nos preocupa, no nos es indistinto porque nosotros siempre aspiramos a que sea la última alternativa una medida directa que deje a los chicos sin poder ir a clases, pero somos respetuosos también de la decisión de los gremios”, señaló.

“Oficialmente, en lo que informa escuela por escuela (los niveles de adhesión al paro) fueron en el orden del 58%. ayer. No le bajo el precio al paro, es muy alto el acatamiento. Sabemos que el paro es importante, que el acatamiento es importante”, remarcó Comello.

Respecto a las negociaciones con los distintos gremios del sector, el funcionario indicó que “seguimos con vocación de encontrarle una salida”

“Hemos tratado de poner sobre la mesa todo lo que la provincia está en condiciones de hacer, con una propuesta que está por encima de lo que se ha acordado en provincias vecinas, en situaciones similares a la nuestra, como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, inclusive la misma ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos en los mismos porcentajes y con tramos que se pagan antes”, comparó el secretario.

A la vez, el funcionario schiarettista sostuvo que el salario inicial de un docente en Córdoba es superior a esas provincias, y también más alto que el que se estableció a nivel nacional. No obstante, indicó que “también es cierto que el salario inicial es muy poco en los docentes que cobran ese salario”.

Comello recordó que el Gobierno decidió adelantar aumentos a cuenta de lo que finalmente se acuerde con los docentes, y agregó que “muchas veces la alternativa no es poner más plata sino distribuirla distinto”, en referencia a los porcentajes y tramos ofrecidos.

“Cuando uno se sienta con vocación sincera de diálogo no hay ninguna puerta cerrada.(..) Somos responsables de acordar algo que sea posible pagar” por parte de la provincia, afirmó el secretario de Gobierno.

Reiteró, como dijo el ministro de Educación, Walter Grahovac, que “este año la provincia viene complicada con la recaudación, debido a la alta inflación y a la recesión”.

No obstante, Comello indicó que para este año “la expectativa es mantener (los salarios) los diez puntos por encima de la inflación”,algo que según dijo, el año pasado se había logrado con los haberes de los empleados públicos dependientes de la provincia de Córdoba.

Según el secretario, en principio las negociaciones con los docentes venían bien encaminadas, pero luego apareció "sorpresivamente" el primer paro y "de ahí hasta acá hemos construido distintas alternativas, en conjunto con la dirigencia gremial (..) muy superadoras de lo que se acordó en otras provincias".

Cuando fue consultado sobre el descuento de los días de paro, respondió tajante que no hay ninguna posibilidad de que no se descuenten los días de paro : "La ley es clara, que no se puede pagar un día que no se trabajó".

Por último, Comello indicó “nosotros somos optimistas en poder encontrar una salida relativamente pronto” al conflicto.

