En la jornada de alegatos por el crimen de la joven Katherine Saavedra, quien falleció a raíz de los terribles golpes recibidos en marzo de 2021, el fiscal Marcelo Hidalgo solicitó que se condene a prisión perpetua a Brando Ariel López Larrubia, ex pareja de la víctima, sospechado de ser el autor del crimen.

"La fiscalía solicitó que se aplique la figura de femicidio, porque hemos entendido que Brandon Larrubia López, al momento de aplicarle golpes y hacer que se golpee el cráneo tan violentamente de Katherine dentro del vehículo, conocía, sabía y quería la muerte de ella, entonces pedimos prisión perpetua", indicó el fiscal Marcelo Hidalgo a Radio Universidad.

No obstante, el funcionario judicial dijo que también dejaron planteada la posibilidad que "si el jurado o el tribunal entienden o entendían que existe dolo eventual, es decir, que (Larrubia López) se representó este resultado porque hubo un episodio anterior en el que el acusado hizo exactamente lo mismo y no la mató de casualidad, que también se aplique la figura del femicidio porque la doctrina también lo acepta".

A la vez y por último, Hidalgo sostuvo que "finalmente, si entendieron que dentro del vehículo, cuando Brando Larrubia López (...) golpeó dentro del vehículo a Katherine y lo hizo de manera tan violenta y entienden que la quiso lesionar, simplemente la escala penal que plantea el Código es una escala penal que va de 8 a 25 años de prisión, y pedí que se le aplique subsidiariamente en todos estos supuestos, 14 años de prisión", explicó el fiscal.

Además, Hidalgo señaló que Larrubia López es un ex boxeador que tenía un entrenamiento importante, había dejado el boxeo pero sabía golpear, y que la fiscalía no tiene dudas de que mató a su ex pareja con total intencionalidad.

El caso:

Katherine Saavedra tenía 22 años y, tras ser encontrada brutalmente golpeada en una calle de la localidad de Malvinas Argentinas, de donde era oriunda, fue internada en el Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba. Tras varios días, falleció a raíz del traumatismo de cráneo encefálico que le provocaron los golpes que recibió.

Inmediatamente su novio, Brando Ariel López Larrubia de 25 años, fue detenido, y en un principio imputado de "homicidio calificado en grado de tentativa y por violencia de género", acusación que luego cambió, tras el fallecimiento de la víctima.

El femicidio de Katherine fue el octavo que registró en la provincia de Córdoba en 2021.

Desde hacía un tiempo la familia de la chica la veía golpeada y con moretones. Ella les había dicho el sábado que su novio "le había pegado" y no quería volver con él. Pocas horas después, la Policía se comunicó para informar que la joven había sido encontrada en la calle gravemente herida y que su novio se encontraba a su lado, quedando de inmediato detenido.

