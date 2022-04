El pasado miércoles, cerca de la medianoche, fue asesinado de un disparo en el abdomen Pablo Marcelo Altamirano, mientras trabajaba en una estación de servicio ubicada en avenida Rancagua al 3200, barrio Villa Corina. Fuentes policiales, señalaron que habría sido un intento de robo.

El playero hacia en solitario el turno nocturno en esa estación de servicio ubicada en una peligrosa barriada donde los vecinos sostienen que la zona es muy peligrosa y que es común escuchar disparos por la noche.

Familiares del playero asesinado realizaron este lunes, junto a los centros vecinales de la zona y allegados, una marcha para reclamar por justicia, seguridad en la estación de servicios y presencia policial en las calles.

Juan Altamirano, hijo de la víctima, dijo que la familia "no sabe nada" con respecto a los avances de la investigación para detener a los implicados.

"Estamos pidiendo por la seguridad de todos los que están acá porque muchos son personas que trabajan de noche, taxistas, playeros, que salen con miedo y no saben si van a volver a casa al otro día".

Con la voz entrecortada recordó: "Estábamos festejando mi cumpleaños, Pablo se fue a trabajar y no volvió más".

Además anticipó que no si no hay respuestas las próximas marchas "serán cada vez más grades" y que no mediará para evitar que los vecinos expresen su indignación con mayor violencia.

Detrás suyo las personas que se reunieron gritaba "justicia, justicia, justicia" mientras llevaban colgadas pancartas en las que se veía a Pablo Altamirano sonriendo con su ropa de trabajo.