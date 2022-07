Un sargento de la comisaría de Sinsacate presentó una acusación ante el Tribunal de Conducta Policial por maltrato laboral de su superior que prestaba servicios en la Departamental Totoral.

El agraviado presentó unos audios como prueba que fueron evaluados.

En un fragmento de una llamada que grabó, se puede escuchar la manera despectiva con la que el jefe se dirige a este sargento.

Ambos estaban hablando de un sumario para un allanamiento que el sargento tenía que entregar. Sin embargo no lo había hecho porque consideraba que le faltaban algunas firmas.

Esto provocó el enojo del superior que tuvo expresiones tales como: "A quién mierda le avisaste que llevaron las cosas tarde?", "Con quién crees que estás hablando vos?", "Si yo que soy tu jefe te doy una orden para un allanamiento que es urgente, no puede ser que vos sargento, veas situaciones y no me una puta novedad a mí".

Ante la respuesta del sargento, explicando porqué no había cumplido con las ordenes de hacer el allanamiento, el jefe le dice de mala manera: "No pensés, vos no estas acá para pensar, estás para hacer las cosas".

La Policía de la Provincia de Córdoba informó en un comunicado, que pasaron a situación pasiva al superior.

"La Policía de la Provincia de Córdoba informa que el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, dispuso la situación pasiva de un Oficial Jefe quien prestaba servicio en la Departamental Totoral, en relación a una denuncia formulada ante ese organismo".