Las madres de alumnos que concurren a la escuela del Programa Avanzado de Educación Secundaria (ProA) de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, manifestaron su preocupación por la falta de un edificio propio y de profesores para poder atender las necesidades de los jóvenes.

En diálogo con Canal 10, una mamá identificada como Marta, indicó que les prometieron hace años un lugar propio pero eso nunca ocurrió. "Nos han prometido hace mucho, y es una de las campañas que ha tenido el intendente de Alta Gracia (Marcos Torres Lima) el edificio propio, pero la obra está parada, nos están por enviar a un edificio que en su momento fue una escuela primaria, que se cerró porque colapsó el edificio, y desde el momento en que se cerró está usurpado por algunas familias", contó la mujer.

"Se ha hecho una "lavada de cara" de la nueva escuela que es la Anacleto Oviedo para que nuestros hijos vayan ahi, pero, la familia continúa ocupando el lugar. Entonces compartiríamos el espacio con esta familia", sostuvo.

En el mismo sentido, otra de las mamás, Mónica Bertolotti, dijo que "hicieron salir a la escuela Padre Domingo Viera, que era una escuela privada que atendía a chicos vulnerables, desde el ministerio porque no era apto que convivieran con una familia, pero sí estamos aptos para que un PROA conviva con una familia", se quejó.

Por otro lado, Cecilia Corti, cuyos hijos también concurren a dicha escuela, indicó que "normalmente los chicos deberían ir desde las 8 menos 20 de la mañana, hasta las 4 y media, 5 de la tarde dependiendo los horarios, pero actualmente tercer y cuarto año, al faltar espacio, están yendo de manera alterna (...) están teniendo menos de la mitad (de clases) de lo que deberían tener.", detalló.

Además, las madres dijeron que faltan muchos profesores: "por ejemplo, hoy los chicos de tercero entran a las 10 de la mañana por esa falta de profesores y van solo hasta las 12", indicó Corti.

Por último, las mujeres indicaron que situaciones similares ocurren con las escuelas PROA de La Falda, Unquillo, La Calera, que tienen la misma realidad. "Las escuelas tienen una especialidad en software o hardware y no tienen conexión a internet, no tienen computadora los chicos, es una realidad de toda la provincia. Inauguran estas escuelas, pero están compartiendo edificio porque todas las obras están paradas y no sabemos por qué porque no tenemos explicaciones de las autoridades", cerró Marta.

