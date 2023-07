Presentan el Polo Ambiental Rubén Américo Martí

El intendente Martín Llaryora recorrió el puente peatonal que sobrevuela la Av. del Piamonte, conectando el Jardín Botánico y la Universidad Libre del Ambiente, en el Polo Ambiental Rubén Américo Martí.

Lo hizo acompañado de Esteban Martí, hijo del ex mandatario, quien fuera dos veces intendente de la ciudad entre 1991 y 1999.

“Rescatando su memoria, este puente une a la Universidad Libre del Ambiente con el Jardín Botanico. conforma el Polo Rubén Américo Martí. Hemos jerarquizado este sector que durante 30 años estuvo abandonado mucho abandonado. Hoy seguimos haciendo obras que posicionan a Córdoba en la defensa ambiental”, aseguró el intendente, en declaraciones a Canal 10.

También añadió, en referencia a Rubén Américo Martí: “Los dos vamos a ser recordados como dos buenos intendentes que hicimos muchísimo para que la ciudad mejore”.

Estuvieron presentes el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jorge Folloni; el director del Instituto de Protección Ambiental y Animal, Guillermo Díaz Cornejo; el director de Promoción Ambiental y Bienestar Animal, Nicolás Daruich; la Coordinadora de la ULA, Marina Santini; y el subsecretario de Ambiente de la gestión de Rubén Américo Martí, Alberto Ferral.

El Polo Ambiental recuerda los importantes avances en materia ambiental del gobierno de Rubén Américo Martí y honra la importante gestión realizada en los años noventa, reconociendo el legado de tan importante intendente cordobés.

Junto al actual intendente y electo gobernador de Córdoba, realizamos una recorrida por el puente peatonal de 69 metros de largo y 2,5 de ancho que conecta la Universidad Libre del Ambiente con el Jardín Botánico.

Todo el sector se está poniendo en valor como parte de una intervención que conmemora la gestión municipal del ex intendente.

El puente, queda ya habilitado para que todos los vecinos lo puedan utilizar, en los mismos horarios del Jardín Botánico, es decir de 8 a 19 horas.

Está conformado por una estructura metálica y un tablero de hormigón para caminar y tiene una altura aproximada de seis metros en su punto más alto.

Desde allí se puede acceder a una vista única de la zona noroeste de la ciudad, en un sector donde recientemente se inauguraron los nuevos espacios del Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA) y se recuperó el Jardín Botánico, con el Paseo de la Flora Cordobesa, y se creó el Balcón del Río.

Desde el nuevo Balcón del Río, ubicado junto al Puente Turín y la Costanera, se tiene una amplia vista de la ciudad, a la vera del río Suquía, a través de un mirador de ocho metros de ancho con un sendero de 240 metros, una verdadera postal cordobesa.

Las tareas en el Jardín Botánico, que ahora cuenta con más de seis hectáreas, implicaron la instalación de luminarias solares, nuevo parquizado y adoquinado, la incorporación un hotel de insectos y bancos fabricados con material reciclado, producto de la Economía Circular.

Los nuevos senderos de vegetación nativa en el Jardín Botánico conectan las distintas áreas del Paseo de la Flora Cordobesa en el que conviven especies autóctonas como algarrobos, chañares, pichanas, jarillas y piquillines.

En la Universidad Libre del Ambiente, en tanto, se llevó a cabo la confección de senderos, nuevo estacionamiento, canteros, luminarias LED y paneles solares, cartelería, adoquiando, césped, sistema de riego por goteo y aspersión, restauración del molino, construcción de un mirador, colocación de rejas y plantación de arbustivas autóctonas.

Los nuevos edificios del IPA, inaugurados semanas atrás, se construyeron en parte con material reciclado y cuentan con un sistema de recuperación de aguas grises y agua de lluvia; cuenta con áreas administrativas, una sala de conferencias, un auditorio y además aquí se ubica el Centro de Monitoreo Ambiental con tecnología de última generación y el Instituto de Transformación Energética.

El legado de Rubén Américo Martí

Al ser consultado sobre esta obra y el reconocimiento al ex intendente Rubén Américo Martí, Esteban, su hijo, señaló a Canal 10 estar muy contentos con la familia “acompañando esto que para nosotros es un orgullo. Pasaron muchos años para ver el final de lo que era el diseño que se había plasmado en ese momento y hoy lo podemos recorrer.”

Respecto al legado ambiental de su padre, Esteban Martí destacó que “en eso fue un adelantado, hablaba del medio ambiente cuando no mucha gente hablaba como hoy se habla en el mundo. Al él le impacto una visita que tuvo con Cousteau (Jacques-Yves Cousteau: Biológo y oceanógrafo frabcés) y desde ahí quería traer muchas cosas que veía. Luego fue reconocido con un premio que se llama GLOBAL 500 (otorgado por las Naciones Unidas en mérito a su labor en temas ecológicos durante su gestión como intendente de Córdoba) que en su momento se lo dio Kofi Annan, y quizás muchas de esas cosas no se conocen, pero los cordobeses tenemos estas obras que se plantearon hace 25 años y que en algún momento no se continuaron y hoy hay que ser agradecidos de que esto está listo y que se puede recorrer porque son obras de la gente, básicamente.”

El intendente que viene

Durante la recorrida, el actual mandatario cordobés y electo Gobernador de la Provincia, hizo alusión a las próximas elecciones municipales del 23 de Julio y pidió el apoyo de los cordobeses para elegir a Daniel Paserini como el nuevo intendente de la ciudad.

Al respecto Llaryora dijo que “cuando uno decide el intendente, lo que decide es alguien que te tiene que hacer obras, ahí ya no entra si el Kirchnerismo o no Kirchnerismo, el Cambiemos el no Cambiemos, acá lo que hay que votar es un equipo de gestión, y Daniel Paserini gestionando en conjunto conmigo va a hacer una mejor intendencia, porque nosotros ya venimos trabajando juntos, sabemos las obras que estamos haciendo, sabemos lo que le falta a la ciudad, y él en la intendencia y yo en la gobernación, vamos a poder tirar para el mismo lado y vamos a poder generar un gobierno municipal incluso yo espero, mejor que el mío.”