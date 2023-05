Sedentarismo: ¿falta de motivación para hacer ejercicios?

En tiempos en los que las actividades cotidianas de la vida moderna nos someten a un involuntario sedentarismo, surge la imperiosa necesidad de entender que hacer ejercicios no es una moda sino una práctica absolutamente necesaria para para cuidar y preservar la salud.

El planteo nos pone frente a la inquietante alternativa de fijar prioridades en nuestra vidas y aceptar que hacer ejercicios es imprescindible para mantenernos sanos.

Así las cosas, y asumiendo esta realidad, ¿ nos planteamos preguntarnos las razones por las cuales no nos movemos lo suficiente ?

¿ Cuáles son las causas que nos impiden tener una motivación firme para dedicarle tiempos a la actividad física en nuestra agenda cotidiana ?

En la Universidad Provincial de Córdoba, más precisamente desde la Cátedra de Actividad Física y Salud que dirige el Doctor Luis Antoniazzi, se invita a presenciar un conservatorio sobre la motivación para la práctica de la actividad física: “Compleja adherencia al ejercicio físico – cuando los motivos son insuficientes”.

En declaraciones al programa Data Universitaria de Canal 10 y Canal U, el profesional planteó que “la compleja adherencia al ejercicio físico que se presenta en la actualidad, está demostrado en una estadística que demuestra que a nivel nacional y mundial seis de cada diez personas no cumplen con la mínima cantidad necesaria de movimiento corporal, lo que se constituye en un dato alarmante, porque viene creciendo con una proyección que se amplía cada vez más”, mencionó Antoniazzi.

“Por otro lado, y teniendo en cuenta la cantidad de parques que tenemos, donde vemos tanta gente que va, que camina, uno ve que no se cumple ese mínimo de actividad física, justamente porque hay mucha promoción de la salud en función de crear el contexto, crear el entorno, eso está muy bien, pero sin dudas no está dando el resultado necesario porque la gente sigue sin moverse”, analizó.

El Profesor nos detalla que “vemos esos parques con aparatos para gimnasia para el ejercicio, vemos las ciclovías, pero no vemos la gente o eventualmente, vemos la gente en un domingo en la tarde sí, pero los fines de semana de lunes a viernes no hay nadie... entonces hay que trabajar sobre cuestiones relacionadas a la motivación propia, a la motivación de cada uno por moverse” e insistió “más allá de la promoción a través de factores exógenos y cuál sería para ir, sabiendo no cuál sería lo mínimo digamos que una persona debería moverse en una semana” y explicó “ según la Organización Mundial de la Salud y la organización Panamericana de la salud se establece un mínimo de 210 minutos por semana que hace un promedio de 30 minutos por día, pero no estamos hablando de ir al gimnasio 30 minutos por día estamos hablando de movernos, mínimamente caminar, movernos, sacar a pasear el perro, lavar el auto, cortar el pasto...” y afirmó “la gente no está alcanzando eso, ni siquiera esas seis de cada diez personas que mencionamos al comienzo.”

El Dr Antoniazzi señaló que “esta situación fue influenciada mucho por la pandemia, la pandemia fue un mazazo” y agregó que “en ese sentido estas estadísticas que yo te comento son prepandemia a nivel mundial lo cual uno especula con que ahora debe ser igual o peor, de todas maneras hay mucho por hacer pero bueno este conversatorio va a tener que ver con preguntarnos no solamente por qué no hacemos sino por qué no arrancamos, o por qué arrancamos y abandonamos...?”

Al ser consultado sobre ir al gimnasio como una acción coercitiva para promover el ejercicio físico, el profesional dijo que “ la mayoría dice yo pago el gimnasio, y lo pagan al gimnasio, pero después no van, por ejemplo”, por eso en este conversatorio nos preguntaremos: Cuál es ese motivo ? por mencionar sólo alguno de los motivos por lo cuales la gente pierde la motivación para moverse.”

“Junto al doctor Rubén Salcedo, que es el Director Médico y la Clínica Diquecito, donde trabajan con personas con enfermedades crónicas, hablaremos de lo que hoy sabemos respecto de la inactividad física que forma parte de los factores de riesgo para las enfermedades crónicas, abordaremos su experiencia a partir de los casos de personas que concurren a esa institución”, mencionó Antoniazzi.

El Profesor de Educación Física y Kinesiólogo remarcó que “Es momento de enfocarnos sobre la motivación intrínseca, es decir por qué no nos motivamos, qué es lo que nos frena para iniciar o para mantener la actividad...?” y analizó el por qué se inicia un proceso de actividades físicas, en un gimnasio o donde sea y dijo que “no va más allá de tres o cuatro meses la adherencia a un programa de ejercicios y en ese sentido hay que hablar de cuestiones a nivel psicológico, algunas cuestiones químicas que tienen que ver con antecedentes a nivel psicológico, me refiero a cuadros depresivos, que pueden o no haber estado originados por experiencias para con el ejercicio, sólo para dar un ejemplo: si vos has hecho ejercicio de niño y en esa actividad física has tenido alguna cuestión traumática, alguna derrota deportiva muy severa o alguna lesión o alguna enfermedad que puedas asociar con el ejercicio físico, automáticamente en tu psiquis queda ya un rechazo.”

Motivaciones positivas y motivaciones negativas

El Dr. Antoniazzi destacó que “se han investigado las razones por las cuales las personas no logran una adherencia al ejercicio físico por lo que hay que trabajar mucho la autoestima por ejemplo y por otro lado también, detectar cierta complicidad con algunas arengas o motivaciones externas que no siempre terminan siendo positivas”, y a modo de ejemplo planteó: “supongamos que vos estás por hacer ejercicio físico, tenés la motivación por cuestiones personales, por cuestiones estéticas, por cuestiones de salud, por rendimiento deportivo... y cuando vas a un profesional el profesional te “miente” porque te dice que vos en dos meses vas a lograr objetivos que verdaderamente no vas a lograr, entonces vos generás una expectativa de resultado que después no se cumple, al menos no se cumple en los dos meses que te dijeron, se va a cumplir a los seis meses, a los ocho meses, al año pero en la estrategia o en la persuasión para el movimiento a veces, en complicidad con la ansiedad de la persona que va a empezar a hacer algo el mismo entrenador, el mismo profesor, se involucra y acelera tiempos y entonces eso después patea en contra, porque se alteran las expectativas el objetivo no se cumple y vamos para atrás...”, sentenció.

El Dr. en Ciencias de la Salud dijo también que “es importante encontrar a alguien que nos contenga, a veces vamos a los gimnasios y sólo nos dan un plan y sucede que hay personas necesitadas de contención, cuando es por una cuestión de salud, por ejemplo y eso también es difícil a veces de conseguir” comentó y opinó que “yo creo que la clave va a estar en dar una buena información desde las ciencias del entrenamiento aplicadas a las ciencias de la salud, pero también una buena información en el sentido de que el entrenador debe conocer en profundidad las características de la persona que va a hacer ejercicio y de su entorno.”

El profesional remarcó que “es importantísimo conocer a la persona que quiere hacer actividad física” y relató una interesante analogía con la tarea médica al decir que “el profesor prescribe ejercicios, el médico prescribe remedios, pero el médico conoce al paciente, evalúa al paciente, incluso pide estudios el entrenador, el profesor debiera conocer a la persona, deberá hacer algunas valoraciones de condición física y tener a esa persona individualizada biológicamente, y psicológicamente también, para saber cuál va a ser la propuesta adecuada de esa persona y ahí está la contención de la persona, independientemente de las características individuales de cada uno.”

El Conversatorio

El encuentro “Compleja adherencia al ejercicio físico – cuando los motivos son insuficientes”, se desarrollará de forma virtual, por el canal de la Universidad Provincial de Córdoba, transmisión en vivo por YouTube / Comunicación UPC, este miércoles 31 de Mayo, a las 15hs, con inscripción previa, libre y gratuita e incluso de no poder estar presente para participar on line, el conversatorio, queda grabado en el Canal de la UPC para verlo en cualquier momento.

En el conversatorio se plantearán dos ejes temáticos

1. Desde la perspectiva del tratamiento integral de enfermedades crónicas, ¿cuál es su visión de los motivos de la resistencia y/o del abandono de los pacientes, a los programas de ejercicios físicos?

2. Respecto a la incumbencia de los profesionales en educación física en el actual sistema de salud,¿qué medidas se consideran necesarias implementar para mejorar la adherencia a los programas de entrenamiento físico?