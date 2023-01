En las últimas horas se detuvieron a seis personas involucradas en la golpiza y robo a Federico Piccioni Aimar, un periodista de La Voz que fuer atacado en el boliche Zebra Club el fin de semana.

Se trata de cinco hombres de 31, 29, 22, 21 y 20 y una mujer de 31 años que fueron apresados en Av. San Martín y Alberdi, en Villa Carlos Paz, y trasladados hacia una unidad judicial y puestos a disposición de la justicia.

El caso

En diálogo con Canal 10, el damnificado relató que, estando en el boliche, en un momento va al baño y pierde a sus amigos. Allí, un guardia de seguridad lo tomó del brazo y lo sacó.

“Le pregunté por qué me estaba sacando y el hombre me respondió con evasivas. Afuera del boliche no pasan ni 3 o 4 minutos y pasa un grupo de personas, me abordan, me empiezan a increpar y recibo un golpe atrás y adelante”, contó.

Fueron cuatro o cinco personas - detalla- las que lo atacan a golpes. “Termino inconsciente y sangrando en el piso”.

Personas que estaban cerca lo asistieron y llamaron a una ambulancia. Allí se percata que le robaron la billetera, el celular, el reloj y una cadena.

“Me cuesta creer que no haya connivencia entre el seguridad y los delincuentes que me asaltan”, manifestó.