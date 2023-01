Continúa la investigación por el homicidio de Patricia Montenegro, quien era docente en San Francisco del Chañar. Su cuerpo fue hallado el 6 de octubre dentro de una cisterna en su vivienda. La fiscalía investiga un presunto homicidio en ocasión de robo.

Aún no hay detenidos ni imputados por el crimen, por lo que su familia exige avances en la investigación. En diálogo con Es Por Acá por Radio Universidad, Cecilia Montenegro reiteró el pedido de justicia por la muerte de su hermana.

"Hasta el momento no hay nada, es un pueblo de 3500 habitantes y no hay detenidos ni imputados. Lo que yo estoy pidiendo es que me ayuden a pedir justicia, que ayudemos a la fiscal y a la policía a llegar a la verdad”, afirmó a tres meses y medio del homicidio.

Patricia tenía 46 años, y el miércoles previo a que se halle su cuerpo, su novio (de 47 años) había ido a visitarla en horas de la noche. Él vive en la ciudad de Córdoba, viajó para visitarla pero que no la encontró y señaló que toda la casa estaba cerrada.

En su relato asegura que vio que se quemaba un colchón desde la ventana, por lo cual entró para apagarlo. Luego llamó a la Policía. Al no aparecer la mujer, se activó un protocolo de búsqueda hasta que encuentran su cuerpo en un deposito de agua que abastece a una pileta.

“Sospechosos e indicios hay muchos, pero tenemos que llegar a la verdad, o sea la Justicia tiene que llegar a la verdad”, afirmó Cecilia al ser consultada por lo ocurrido aquella noche. Según indicó, tampoco hay testimonios de personas que hayan oído o presenciado ese día.

La fiscalía contempla la hipótesis del robo ya que el novio contó que faltaba dinero que Patricia guardaba en una caja colgada en la pared. Sin embargo no se descarta un femicidio.

Sobre esto, Cecilia expresó: “A ella ya la habían robado. Y si, pudo ser un robo pero la cuestión de la alevosía me hace pensar por qué tanta crueldad, por qué haberle hecho eso de tirarla a una cisterna. Únicamente se llevaron una caja fuerte y una billetera”.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión, lo que indica que fue ingresada a la cisterna con vida. Además, presentaba algunos golpes. “Lo demás sigue siendo materia de investigación”, dijo en su momento la fiscal Fabiana Pochettino.

“Algo se debe haber visto esa noche, alguien. Yo creo que por miedo no se habla, por eso pido yo les pido que hablen, porque hoy es Patricia pero mañana puede ser tu mamá, tu papá, tu sobrina", manifestó.

“A mis papás los mataron en vida y yo quedé al frente de esto. Mis sobrinos perdieron a su papá también entonces están solos”, dijo acerca del proceso de investigación.

La familia tiene prevista una marcha en la ciudad de Córdoba para reiterar el pedido de justicia. “Yo voy a ir hasta el final porque esto no puede quedar impune, tenemos que llegar a la verdad”, finalizó.