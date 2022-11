Llegan nuevas cintas para sumar entretenimientos a la cartelera cinematográfica. Mirá todo lo que se estrena.

Un mundo extraño

Los legendarios Clades son una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última y más crucial misión. Dirección: Don Hall.

Ella dijo

Las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor comparten una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a lanzar el movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood. Dirección: Maria Schrader. Con Carey Mulligan.

Natalia, Natalia

Una sucesión de hechos en apariencia casuales hace que Silvia Monteferrante, comience a sospechar que hubo algo más detrás de la muerte de su ex marido. Dirección: Juan Bautista Stagnaro. Con Sofía Gala, Diego Velázquez, Valentina Bassi, Tony Lestingi, Demián Salomón.

Más películas en diferentes espacios de la ciudad de Córdoba

En el Cineclub Hugo del Carril, se exhiben los siguientes filmes: “Una escuela en cerro hueso” (Argentina, 2021), de Betiana Cappatos. El documental argentino y francés “Viaje a la semilla”, dirigido por Magdalena Bournot.

Además, en el ciclo “Pasos Prohibidos”, se proyecta “Pump up the volume: the history of house music vol III” (Inglaterra, 2001) el documental de Carl Hindmarch. Por último, se exhibe “Así se rodó Carne Quebrada” (España, 2022), de Gonzalo García Pelayo.

En el Cine Arte Córdoba se podrá ver “Falling” (Canadá, 2020), dirigida por Viggo Mortensen. Se presenta en tres funciones diarias del viernes al domingo, a las 17, 19 y 21 horas.

En el Museo Evita Palacio Ferreyra se presenta el documental “Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo” (Argentina, 2022) de Cristian Arriaga. Se exhibe este jueves a las 20.30. Entrada libre y gratuita.

En el Cineclub La Quimera se proyecta “Cumparsista” (Argentina, 2016) de Raúl Perrone en el Teatro La Luna (Pasaje Escutti 915) del barrio Güemes. La cita es este jueves a las 20.30.