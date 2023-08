Este domingo se cumplió tres años del asesinato de Blas Correas. El adolescente de 17 años murió al ser baleado en la ciudad de Córdoba en 2020 por la Policía de Córdoba. Fueron condenados 11 policías, dos de ellos a prisión perpetua.

La familia de Blas participó de una misa este domingo en memoria del joven. Soledad Laciar, madre del joven, afirmó durante la misa: “Gracias por acompañarnos. Creo que es el momento de que Blas pueda descansar”.

Y agregó: “Me alegra que haya mucha gente acá y creo que vamos a ser muchos los que vamos a seguir luchando por la violencia institucional”.

La familia de Blas Correas, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) impulsan la Ley Blas. El proyecto busca modificar el Código Penal e introducir penas más severas en los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y militares.

“Gracias a la familia, los miembros de la Justicia, a los políticos que se comprometieron. A los que no se comprometieron les pido que lo hagan. Este camino se me hizo mucho más fácil por todos ustedes que me acompañan”, remarcó Laciar.