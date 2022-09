En las horas previas de un nuevo juicio por gatillo fácil, en el que catorce miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba estarán en el banquillo de los acusados, imputados por el asesinato de Blas Correas y el encubrimiento del hecho, su madre, Soledad Laciar se mostró convencida de la responsabilidad del gobierno provincial y dijo que "confía en que la justicia haga las cosas como corresponde".

En diálogo con el programa "Pensavalle informa" por radio Universidad, señaló que transitó "estos dos años con mucha tristeza" y aseguró que cree que "este gobierno es el responsable de lo que ocurrió, que se haga cargo de los bestias deshumanizados que crió".

Laciar se mostró esperanzada en que la justicia deje al descubierto lo ocurrido y que la Provincia "tome nota que su policía no está funcionando bien y realice cambios reales y profundos, que no se agoten en un polígono de tiro más o uno menos".

Manifestó que con la llegada de Liliana Zárate Belletti a la jefatura de la Policía de Córdoba "no cambió nada" y ejemplificó con lo sucedido con Jonatan Romo, quien murió en la comisaría de La Falda. "La gente le tiene miedo a la Policía, no genera ese sentimiento de que si tengo un problema puedo acudir a la policía, pero por algo hay que empezar", concluyó.

Expresó además que "el juicio empieza y termina sin Blas, él ya no está" y eso no va a cambiar. "En esa perdí, pero creo que en Córdoba nos merecemos estar tranquilos. La justicia tiene la carta en la mano para dar ese mensaje, la policía que actúa mal, no puede volver a estar en la fuerza" y tiene que estar preso: "esa es mi lucha", sostuvo.

Laciar señaló además que "estamos a un paso de demostrar muchas cosas" y que para las familias de las víctimas "es necesario y un alivio". Agregó que "la justicia tiene la posibilidad enorme de demostrar que cuando se hacen las cosas mal, hay un castigo" y en segundo lugar, demostrar que cuando hay "demoras en brindar justicia, es por negligencia".

En esa dirección, resaltó el hecho de que, aún con una investigación compleja, como fue la del caso Correas, el juicio llega relativamente rápido, tras dos años de ocurrido el hecho. "Me he topado con tantas familias que corren hacen años tras la justicia y no tienen respuestas", afirmó.

"La Policía tiene que estar para cuidar y no para matar, el arma debe ser el último recurso. Acá se usó de manera indiscriminada y además se plantó un arma por las dudas, como pasó en muchos otros casos" de gatillo fácil, dijo la madre de Blas Correas, al tiempo que lamentó que "las penas por encubrimiento sean muy bajas".

"Para mi lo que pasó con Blas después que lo mataron, fue muchísimo más grave, porque dejó al descubierto este mal accionar de parte de la policía, porque cuando en veinte minutos se puede armar semejante escena, es algo que ya vienen haciendo", aseveró. "Es tan obsceno, y sin embargo pueden tener una pena de seis años" de prisión, concluyó.

Laciar dijo que espera que "la justicia los juzgue, la sentencia que se puede conseguir es para que se tome nota de muchos otros casos en los que no se consiguió".

Finalmente, se mostró esperanzada en que se demuestren las responsabilidades de autoridades policiales y provinciales en el hecho. En ese sentido, sostuvo que espera el momento en que declaren el comisario Cumplido y el ministro de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera. "Estoy preparada para escucharlos a los dos, para saber cual es el mentiroso", advirtió.

El comisario mayor Gonzalo Cumplido era el subdirector de Seguridad Capital-zona sur de la Policía de Córdoba al momento de los hechos y fue sobreseído por no haber concurrido al lugar del trágico hecho en la madrugada del 6 de agosto de 2020.

Según Soledad Laciar, "va a tener que decir lo que sostuvo en dos oportunidades, cuando expresó que recibió una llamada del ministro de seguridad, Alfonso Mosquera, que le dijo que arreglara lo que había sucedido y la respuesta fue plantar un arma: si el mensaje no era ese" se develará en las audiencias.