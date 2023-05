Tragedia en México: murió el cordobés Benjamín Gamond

A dos días de ser atacado a golpes de machete en Oaxaca, México, este lunes falleció el cordobés Benjamín Gamond.

La familia comunicó la triste noticia. “Benja no lo logró, el milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes pero no alcanzó", informaron los familiares a través de redes sociales.

El Tala también emitió un comunicado en solidaridad con la familia e informó que suspendió todas sus actividades.

“Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos, toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”, expresó el club de Villa Warcalde.

El sábado al mediodía la noticia de un ataque a tres turistas argentinos en Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec, conmocionó a la provincia. Ellos eran Benjamín, su amigo Santiago Lastra (22) y la novia de este, oriunda de Necochea, Macarena González (23).

El joven Gamond sufrió la peor parte del ataque con severas heridas en la cabeza. Primero fue trasladado al Hospital de Puerto Escondido, en la zona del Pacífico, y desde allí lo derivaron en avión sanitario a la Ciudad de México.

El cuadro clínico indicaba el exjugador del Tala había sufrido pérdida de masa encefálica y un shock hipovolémico.

Desde Córdoba viajaron a México la mamá y el hermano de Benjamín junto a dos médicas.

En tanto que Santiago Lastra y Macarena González se encontraban fuera de peligro ya que no habían sufrido heridas de gravedad.

Por el ataque fue detenido Cruz Irving (21), oriundo del municipio de Ometepec, Guerrero. Las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.