Si bien las elecciones para renovar autoridades en Anizacate tuvieron lugar el 4 de junio pasado, recién este 6 de noviembre se conoció que, tras un proceso de cinco meses de denuncias en distintas instancias judiciales, Natalia Contini (PRO-Juntos Podemos) fue proclamada por la Junta Electoral como la intendenta electa de esa localidad.

Es que el actual jefe comunal, Ramón Zalazar (PJ) - que estuvo tres décadas en el poder- se negaba a reconocer el triunfo de la joven que había obtenido solo 20 votos de diferencia sobre el candidato oficialista, Matías Cuello.

Finalmente, por orden de la Justicia Electoral, Contini asumirá como intendenta el próximo 10 de diciembre en la localidad del Valle de Paravachasca.

Si bien todavía el Tribunal Superior de Justicia no se expidió al respecto, en el entorno de la candidata suponen que el fallo será similar a los que ya fueron emitidos.

Qué dijo Natalia Contini tras la proclamación

En diálogo con Radio Universidad, la intendenta electa dijo que el sistema democrático argentino, a 40 años de la vuelta de la democracia, atraviesa una gran crisis y hay una importante lucha “por mantener nuestras instituciones funcionando. Una lucha que hoy la mansillan, la pisan y la maltratan estos señores patrones de estancia que se perpetuaron en los poderes de las localidades del interior por más de 30 años, como es el caso de Anisacate”, comenzó diciendo Contini.

Y agregó: “En Anisacate lo que sucede es una particularidad muy grande, y es que se logra romper un ciclo de poder sostenido de 30 años de la misma persona; la rompen vecinos ciudadanos comunes que deciden involucrarse en política como es mi caso. Yo trabajo en un banco. Trabajo en el banco Córdoba y todo el equipo que me acompaña son todos laburantes; no venimos de la militancia ni venimos de la política. No pertenecemos a estructuras partidarias donde tengamos una actividad que la gente diga ‘bueno,es un referente de hace muchos años del espacio’, no. Somos todas personas que en el 2019 nos involucramos primero para fiscalizar y luego para construir un proyecto que nos permitiera en Anisacate terminar con este feudo de 30 años de poder del señor Salazar”, expresó la mujer.

Respecto a las reñidas elecciones del pasado 4 de junio, Contini sostuvo: “ a nosotros nos tocó enfrentarnos en una elección a una persona que no tenía sangre; que luego de la decisión de los vecinos de Anisacate que fueron a votar y le dijeron ‘no, queremos un cambio queremos que usted se vaya y vamos a elegir la opción de gobierno de Natalia Contini y su equipo’, el señor salió a desconocerlo, como quien se levanta y dice 'yo soy dueño del sistema democrático, soy dueño de la voluntad de los anisacatenses y yo voy a decidir que eligieron y voy a elegir torciendo todos los resultados; enfrentando a la Junta Electoral Municipal, enfrentando a la provincia y a la jueza (Marta) Vidal; enfrentando todas las instancias que le dijeron que no tenía razón y agotada esas vías fue por el Tribunal Superior Electoral ya en un reclamo personal ya no es la lista de hacemos Unidos por Córdoba porque el PJ cordobés le quitó el apoyo en el reclamo”, detalló la intendenta electa.

Contini se lamentó de que hayan pasado cinco meses de las elecciones municipales para que la pudieran proclamar como la ganadora de los comicios, y dijo que eso complicó la transición que culmina el próximo 10 de diciembre con su asunción.

“Nos quedamos sin transición. Nos quedamos sin poder acceder a la información, nos quedamos sin tener hoy una realidad del estado del municipio que sabemos que es calamitoso, propio de una persona que ha decidido destruir todo antes de irse ‘porque si no es mío, no es de nadie, dice él’”.

Contini remarcó que quien se presentó como su oponente no fue Zalazar sino su hijo, Matías Cuello, ya que “el vocero de la derrota” no podía volver a presentarse como candidato por haber estado 30 años al frente del municipio.

“Hasta es una renovación necesaria para quien agota y desgasta su misma capacidad y su mismo caudal político”, expresó la mujer.

Luego se centró en lo que será la asunción al frente de la municipalidad: “Nosotros vamos a asumir con una realidad que es lamentablemente un poco desalentadora para para quien asume por primera vez, pero un gran desafío para quien quiere cambiar la realidad de Anizacate (…) sabemos por fuera cómo es el estado del municipio”, señaló Contini.

“Vamos a generar un sistema de control muy puntilloso donde vamos a auditar la entrega de mandato, vamos a hacer directamente eso, porque lamentablemente la persona que está al frente no es fiable, no es una persona en la que podamos confiar, ya lo demostró. Ha dado sobradas muestras de que es una persona déspota que está dispuesta a violentar todo el sistema democrático, incluso el traspaso de mando”, subrayó la intendenta electa.

Contini sostuvo que van a mostrar con cámaras “cómo se encuentran las oficinas, cómo se encuentra el área de maestranza, qué herramientas vamos a recibir ese día, qué herramientas dejan, el estado de los móviles, o sea, va a ser una auditoría completa, pero la vamos a mostrar a la comunidad, vamos a entrar con cámaras. Se va a filmar el día ese y y lo que vamos a hacer es mostrarle a la sociedad, que es lo que el señor Ramón Salazar deja, qué es lo que el señor Matías Cuello deja de lo que le han dado durante 30 años”, concluyó la mujer.

