Una niña de dos años debió ser internada por un cuadro de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) tras comer empanadas árabes.

La pequeña, oriunda de la localidad de Villa Quilino, departamento Ischilín, es asistida en un centro de salud de la ciudad de Córdoba.

"Se encuentra favorable en su estado de salud", informó un móvil corresponsal del Multimedio SRT, según el parte médico.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) señala que el SUH "es la primera causa de insuficiencia renal aguda (los riñones no funcionan) en los niños menores de 5 años y la segunda causa por la cual los chicos requieren un trasplante renal".

Por ello es importante evitar el consumo de carne picada, y prestar sumo cuidado en la ingesta de otros alimentos detallados abajo, en menores de 5 años.

VER: Síndrome Urémico Hemolítico: qué es, cómo se contrae y cómo se previene

Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, caracterizada por daño agudo de los riñones, asociado a alteraciones en las células de la sangre: trombocitopenia (reducción de plaquetas, necesarias para formar los coágulos) y anemia (causada por ruptura anormal de glóbulos rojos).

Pueden asociarse vómitos, irritabilidad y, en algunos casos, convulsiones (como parte de un compromiso neurológico de grado variable). Siempre requiere hospitalización y puede llevar a la muerte.

Este cuadro es precedido por síntomas digestivos que se presentan durante la semana previa (diarrea o diarrea con sangre).

¿Qué alimentos pueden estar contaminados con esta bacteria?

Carne: La bacteria puede encontrarse en la superficie de la carne cruda y sus jugos, y de la carne picada y alimentos preparados con ella como hamburguesas, albóndigas, arrollados de carne, salame, y chorizos.

Frutas y verduras: Lechuga, repollo, espinacas, coles, brotes de soja y alfalfa y otros vegetales que se consumen crudos. Frutas sin lavar en especial las rastreras.

Leche sin pasteurizar y los productos lácteos elaborados a partir de ella, en especial los quesos blandos poco estacionados.

Alimentos cocidos y listos para consumir: La bacteria puede encontrarse en la superficie de cualquier alimento debido a su contaminación a través de las manos de quien lo prepara o consume, de utensilios o de alimentos crudos contaminados (ver contaminación cruzada).

El agua utilizada para beber y cocinar puede estar contaminada con STEC, cuando no proviene de una red y no recibe un tratamiento adecuado o las conexiones no son seguras.

Fuente: www.argentina.gob.ar/anmat