Una mujer, paciente oncológica, se ató en forma de protesta a la puerta de la Municipalidad de San Carlos Minas.

Reclama al intendente ayuda para poder costear el combustible que necesita para realizarse su tratamiento de quimioterapia.

Se trata de María de los Ángeles González quien, en un un móvil de radio Universidad, informó que protesta "en contra del intendente Cristian Frías quien se negó a facilitarme el combustible para poder viajar a las 4 de la mañana a hacerme la quimio".

La mujer pasó la noche con una soga al cuello y manifestó: "No me dio solución, hice la exposición en la policía. Me estoy manifestando de esta forma porque creo que mi reclamo es justo porque tengo derecho a vivir y no pueden vulnerar mis derechos de esta forma".

Informe Bruno Suárez