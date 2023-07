Una vecina de Villa El Libertador denunció que en los últimos ocho días su casa fue chocada dos veces debido a la imprudencia de algunos conductores. Según contó, en la mañana de este jueves su vivienda casi sufre una tercera embestida por parte de un vehículo.

Según relató a Radio Universidad, su casa está ubicada en la esquina de La Falda y Bogotá, de mencionado barrio de la ciudad de Córdoba. No hay semáforos en el lugar ni reductores de velocidad.

Marisa Alanis señaló que el último accidente ocurrió la semana pasada. “Yo estaba por salir al porche de mi casa y no me preguntes por qué pero me volví. Y cuando me volví estaba charlando con una de mis hijas , sentí la explosión y grité, y cuando miré se me venía la camioneta encima”, relató la mujer.

“Ese fue el segundo choque en ocho días. El otro había sido el jueves 13 de julio cerca de las seis menos diez de la mañana. Gracias a dios que mis nietitos no estaban porque siempre juegan en el porche de mi casa, y siempre estamos adelante (…) Por suerte no había nadie porque la historia hubiera sido otra”, sostuvo la vecina.

La mujer contó que hizo reclamos en el Centro Vecinal y le prometieron que iban a gestionar medidas de seguridad en el CPC pero hasta ahora eso no ocurrió.

Alanis sostuvo que hay un buen margen de esquina, desde el cordón de la calle hasta la casa pero el cordón ha sido roto por el camión de la basura y los colectivos que doblan muy cerrado y se suben a su vereda.



Los dos accidentes

La mujer contó que en el primer accidente, el auto se metió directamente y “choca con la pared de mi dormitorio (…) y la camioneta me rompe de nuevo la reja del otro lado. No alcanza a entrarse, porque si me hubiera terminado de romper la reja, se me mete a la casa", dijo la vecina.

Alanis se quejó por la velocidad a la que circulan los vehículos: “no respetan a nadie, no respetan la vida de ellos ni tampoco mi casa. Acá es una locura no poder dormir tranquila a la noche porque pasan furiosamente”.

Por otro lado, la mujer indicó que quienes chocaron su vivienda se hicieron cargo de los gastos de las reparaciones, porque en los dos casos quienes embistieron su casa eran personas que la conocían.

“El reparo de la reja me lo habían terminado el lunes de la semana pasada y el viernes pasado fue el siguiente choque", concluyó la vecina.

