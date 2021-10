Asistimos a una revolución en las telecomunicaciones que nadie puede predecir su rumbo. Los medios tradicionales de comunicación sufren una transformación que los pone al borde de la extinción o la reconversión.

Las plataformas de internet, las redes sociales y los algoritmos digitales crecen en consumidores y crean lenguajes y formatos novedosos. Por ahora, la convivencia es conflictiva, pero permite la complementariedad y la hibridación entre los viejos y los jóvenes actores culturales.

Un signo de época es la expansión de lo sonoro, la denominada audificación de Internet. El ecosistema sonoro que pasa por la web incluye las radios on line, los podcast, los mensajes de audio, los streaming y los libros orales.

En ese entorno acústico el arte busca y experimenta con formas y contenidos que pueden alojarse en distintos lugares para diferentes públicos.

En las radios de la Universidad Nacional de Córdoba venimos explorando estas plataformas comunicativas con diferentes producciones.

Ahora, es el turno del arte sonoro en formato Podcast. En una coproducción con el CEPIA de la Facultad de Artes y la (Red) Ensamble emitimos por la FM 102.3 en el programa Subversiones (Lunes a Viernes a las 14 hs) una serie de podcast llamados Desbordes. La experiencia se nutre del trabajo y la investigación de un colectivo de músicos con una larga trayectoria por los caminos de la música y el arte sonoro.

La historia de estos artistas y sus proyectos con más de 10 años, se enlaza con la situación pandémica que atravesó y trastocó nuestros vidas recientes. Aquello que no pudo desarrollarse en la forma presencial de un concierto, mutó en formato digital sonoro: el podcast.

La poderosa combinación del arte sonoro y el podcast abre posibilidades inéditas de acercarse a una dimensión sensible donde el oyente es una pieza fundamental del hecho artístico. Escuchar estas piezas nos coloca en una situación de extrañeza y fascinación que hace temblar los cimientos de lo conocido, lo programado, lo repetido.

No hay bajada de línea, no hay síntesis informativa, no hay receta para anotar. Hay arte en estado de combustión espontánea. Hay subjetividades estallando en el deseo de expresar y sentir. Hay una necesidad de que la escucha se convierta en creación.

No puedo adelantar más, porque la experiencia es tan personal como misteriosa.

Solo recomendarles que busquen un lugar y un tiempo ideales para viajar con los oídos.

Ficha técnica:

Proyecto[red]ensamble: Cecilia Argüello, Pablo Behm, Alberto Escuti, Nicolás Gerchunoff, José María Llorens, Manuel Pastrana, Melanie Ungaro, Matías Zanotto

Compositor de “Terraformando”: Nicolás Gerchunoff

Producción: Matías Zanotto, Pablo Behm, Cecilia Argüello, Nicolás Gerchunoff

Compilación de texto y edición de voces: Matías Zanotto

Mezcla y master de audio: Pablo Behm

Producción radial y entrevistas: Subversiones - Pablo Ramos y Camila Argüello

Coordinador de Producción CePIA: Lic. Pablo Spollansky

Comunicación Institucional CePIA: Dr. Hernán Enrique Bula

Coordinación general: proyecto[red]ensamble y CePIA/FA/UNC

Contacto: cepia.artes.unc.edu.ar/ - www.proyectoredensamble.com.ar/

Material disponible en el Repositorio Digital de la Facultad de Artes, MAPA.