Los dos niños y la bebé hallados el jueves a la madrugada deambulando solos por las calles de tierra de Villa Esquiú fueron trasladados por Senaf a la casa de su abuela.

Después de estar algunos días en una institución de resguardo, el organismo provincial autorizó la guarda de los pequeños en la vivienda de la familiar más cercana debido a la situación de indigencia de sus padres.

En declaraciones a Telenoche la madres de los niños confirmó la noticia y agregó que deberá "conseguir un trabajo y una vivienda para volver a recuperarlos".

El jueves pasado la mujer dijo que dejó solos a sus hijos para tratar de resolver un problema con unos vecinos que le habían tiroteado la casa dónde hacía cinco meses le cortaron la luz.

"Fui a la Senaf y me preguntaron qué familiar cercano podía estar bajo guarda y les dije que su abuela. Yo no tengo luz ni agua y no es un lugar conveniente para mis hijos", relató la mujer en diálogo con Canal Doce.