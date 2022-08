Jano tiene solo 9 años, y desde muy pequeño mostró interés y curiosidad por muchos temas, en los que fue introduciéndose como autodidacta. Dos años atrás, descubrió que su verdadera pasión era la física cuántica y con el acompañamiento de su mamá y su papá, buscó la forma de expresar todos sus conocimientos.

"Siempre fue un niño muy curioso, de pequeño, pero con respecto a la física empezó solo, viendo videos por You Tube y se ve que ahí algo le hizo click y empezó a investigar solo en internet, por videos, se bajaba documentos que por ahí estaban en otro idioma y usaba solo el traductor del Google para poder leerlos", contó Florencia, su mamá, a Radio Universidad.

Pero el interés por la complicada materia se fue haciendo cada vez más grande. "Después nos empezó a pedir libros y empezó a hacernos preguntas que claramente ni el padre ni yo sabíamos responder, entonces decidimos buscar un profesor, que tampoco fue fácil...(...) El profe Fede, que la verdad fue como súper valioso en la vida de Jano, con la mala suerte que se tuvo que ir a trabajar a Alemania con computadoras cuánticas y Jano quedó un poco desamparado con respecto a eso", relató la madre del niño.

Sin su guía, Jano siguió investigando por su cuenta, y su mamá y su papá le sugirieron abrir un canal de You Tube y una cuenta en Instagram (@janoquantum) para que pudiera exponer todo lo que sabía. "Porque él necesita como sacárselo de adentro", explicó Florencia.

Jano también dialogó con Radio Universidad y explicó cómo serían un viaje al futuro o al pasado. "Es muy interesante este tema la relatividad general, ya cosas más específicas que ya hablan sobre que bueno, la velocidad para viajar al futuro, se podría hacer tranquilamente ahora", comenzó diciendo.

"Cuando vos te estás moviendo estás viajando al futuro al fin y al cabo, a un ritmo muy lento de miles de millones de microsegundos pero lo que pasa es que cuando uno acelera muy rápido, al 9,999999% a la velocidad de la luz es que el tiempo que uno siente pasa como más rápido adentro que afuera. O sea que, por ejemplo, viajando a la velocidad de la luz (no puede viajar a la velocidad de la luz un objeto con masa) pero lo que pasaría sería que un segundo ahí equivaldría a infinitos segundos afuera, por eso no se puede viajar a la velocidad de la luz", sostuvo.

"Si tenemos en cuenta la velocidad de la luz un día serían 100 años afuera, pero claramente tiene que viajar a una velocidad muy rápida, que es difícil de alcanzar. Si cuando vuelve hay personas que todavía siguen vivas, era un ritmo un poco más lento", dijo con mucha convicción el pequeño genio.

Al respecto, su mamá contó que en la escuela se apasiona por materias como matemáticas, física, y ese tipo de actividades, pero le cuesta un poco más lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Además, le gusta mucho el arte, y la música, en particular.

"En realidad uno acompaña pero él va marcando el camino, no sabemos para dónde va. Nosotros vamos donde él pide ayuda. Tiene muchos intereses y variados. Por ahora en este momento, la fisica cuantica es lo que más lo apasiona", explicó la mamá.

Al ser consultada sobre cómo es la relación de Jano con sus pares, Florencia contó que a veces " cuesta encontrar puntos en común para poder vincularse, y ese es un tema un poco complicado. El dice que la peor parte del cole son los recreos, por ejemplo, porque por ahí le cuesta encontrar espacios de juego", señaló la mujer.

La mamá contó también que los intereses de Jano son diferentes a los de los niños de su edad: no conoce las películas de niños, no le gustan los superheroes, no le gusta salir, la pasó barbaro en pandemia porque es un chico "indoor" cien por ciento.

No obstante, Florencia remarcó que en el colegio donde asiste su hijo por suerte "tienen un espacio para ajedrez, y él juega al ajedrez con sus compañeros o con otros chicos de otros grados que se juntan ahí para jugar, pero cuando ese espacio no está por ahí no sabe mucho qué hacer", sostuvo, agregando que al niño tan inteligente "No le resulta tan fácil vincularse".

"Por ahí se frustraba mucho con los contenidos o se sentía que se aburría y yo le dije 'este cole tiene algo que te contiene mucho en la parte emocional', ya que él es muy sensible también, se siente mu contenido y contento y eso por fuera no es fácil encontrarle suplir. Priorizar eso en este momento es lo más importante", dijo Florencia.

La mamá dijo que es muy difícil como padres, poder equilibrar el lado adulto de Jano, con el niño que realmente es. Y sostuvo que ese niño aparece "en algunas inseguridades, algunos miedos, es la parte difícil como madre y como padres (..) porque por un lado parece un adulto, pero en realidad es un niño. Tenés que saber conjugar las dos cosas" no es fácil.

Cuando le preguntaron cómo lleva el tema de ser un personaje público, con miles de seguidores en las redes, Florencia contó que Jano no tiene problema. "Es así histriónico, asi que va como pez en el agua", indicó. "Obviamente que las administramos nosotros a las cuentas, él no tiene acceso", dijo la mamá, y contó que el nene sube contenido con muchísimo entusiasmo. "Me pide que lo grabe, o se graba él solo", contó.

Escuchá lo que explica Jano (Parte 1)

Luego de explicar cómo se podría viajar al futuro, Jano dijo que eso es en la teoría, pero sostuvo que en la práctica, ahí ya hay más complicaciones. Por ejemplo, está la complicación del rozamiento en el espacio: en el vacío hay átomos muy pocos (...) está muy distribuidos, no pueden interactuar entre ellos, y cuando yo viajo esos átomos producen calor cuando chocan contra mi nave, y de ese modo podríamos calentar la nave bastante, y eso no terminaría muy bien. Es imposible hacer esto porque la cantidad de energía requerida es muy mucha", sostuvo.

Por otro lado, el pequeño genio dijo que mucho más complicado es viajar al pasado: "Hay una teoría que son bucles en el tiempo. Son como caminos al pasado por así decirlo, y cuando lo termino de recorrer viajo en el tiempo atrás, el tiempo que me llevó dar la vuelta. Pero claro, esto implica muchas paradojas", explicó Jano.

Y ejemplificó con la denominada "paradoja del Abuelo: yo viajo en el tiempo al pasado, mato a mi abuelo y mi abuelo no tuvo a mi padre, pero mi padre tampoco me tuvo a mí, o sea que yo no existí, por lo tanto no maté a mi abuelo. (..) hay una paradoja ahí. Y hay otra paradoja que es por ahí poder sobreestimular estas trayectorias en el tiempo y podrían colapsar pero claramente no funciona".

Escuchalo:

Cuando le preguntaron qué le gustaría ser cuando sea grande, explicó que también ama la música, pero que "no me quiero dedicar profesionalmente. Prefiero irme directamente para la física cuántica. Yo voy al colegio de Niños Músicos y ahí toco el clarinete, ahí aprendo y también me gusta cantar" dijo Jano.

Además, el niño explicó que no le gusta el regetón ni el cuarteto: "me gusta una banda que se llama Vándalos Chinos, y después me gustan los Beatles y (David) Bowie", indicó.

Por último, Jano dijo que "es difícil hablar de fisica cuántica con alguien, porque es complicado (..) encontrar a alguien que realmente le guste y lo aprecie.En mi cole hay una seño que se llama mi seño Lila y a ella le encanta la mecánica cuántica, le gusta la fisica quántica y es la única persona en el cole con la que puedo charlar sobre este tema, concluyó este cordobés brillante que es viral en las redes.

Escuchá la última parte de la entrevista: