Conocé toda la información del Matador antes del inicio del nuevo torneo del fútbol argentino.

Habrá caras nuevas, jóvenes apuestas y mucho trabajo para no extrañar a algunos futbolistas que ya no están. No será un grupo sencillo, pero bajo las órdenes de Alexander Medina se intentará pelear y llegar lejos.

ALTAS Y BAJAS DE TALLERES: EL MERCADO DE PASES

Altas: Piero Hincapié (Independiente del Valle), Ignacio Lago (Almirante Brown), Matías Córdoba (Gimnasia de Jujuy), Marcos Díaz (libre, último paso por Boca) y Mateo Retegui (Boca).

Bajas: Andrés Cubas (Nimes Olympique), Facundo Medina (Lens), Jonathan Menéndez (volvió a Independiente), Martín Payero (regresó a Banfield), José Mauri, Guilherme Parede (Vasco da Gama), Franco Fragapane (Fortaleza), Dayro Moreno (Once Caldas), Guido Herrera (Yeni Malatyaspor), Nicolas Giménez (Baniyas SC), Leonardo Godoy (Estudiantes LP), Nahuel Bustos (City Group, cedido a Girona), Junior Arias (Patronato), Renzo Paparelli (Atenas de Uruguay), Alejandro Maciel (Central Córdoba de Santiago del Estero).

CÓMO LLEGA TALLERES

3/10: 0-0 vs. Instituto (Amistoso)

7/10: 0-3 vs. Huracán (Amistoso)

10/10: 0-1 vs. San Lorenzo (Amistoso)

13/10: 2-2 vs. Argentinos (Amistoso)

23/10: 2-1 vs. Godoy Cruz (Amistoso)

EL FIXTURE DE TALLERES EN EL GRUPO 4 DE LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

1°: Newell's (L - Viernes 30/10 - 21.10)

2°: Lanús (L - Lunes 9/11 - 19.15)

3°: Boca (V)

4°: Newell's (V)

5°: Lanús (V)

6°: Boca (L)

FAVIO CABRAL, EL JUGADOR A SEGUIR

El delantero de 19 años es la nueva promesa del equipo de Medina. Debutó con el primer equipo en febrero y ahora viene a ocupar el lugar que dejó vacante Nahuel Bustos. Fue goleador histórico de las Inferiores. Por el momento económico, en la T piensan que es el momento de apostar por algunos juveniles y buscará aprovechar su gran chance.

EL ONCE IDEAL DE TALLERES

Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Federico Navarro; Joel Soñora, Tomás Pochettino, Diego Valoyes y; Favio Cabral (4-2-3-1). DT: Alexander Medina.

LOS LESIONADOS DE TALLERES

Matías Córdoba: se recupera de una rotura de ligamentos cruzados.

Joel Soñora: tiene una contractura en el aductor.

Todos los goles de Talleres en la Superliga 2019/2020

