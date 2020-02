Lionel Messi siempre mostró afinidad personal y futbolística con Neymar. Y en un tramo de la entrevista realizada por el diario Mundo Deportivo de Cataluña se refirió al brasileño y a la necesidad de volver a contar con él.

Dijo al respecto:

Lo digo muchas veces, a nivel deportivo Ney es uno de los mejores del mundo y me encantaría que volviese.

¿Qué daba en el vestuario?

Era una persona muy alegre, estaba siempre contento, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha. Hacía que el vestuario tuviera una alegría diferente.

A los socios que tengan algún resquemor con Ney, ¿qué les diría?

Es normal que la gente lo vea así por la manera en que se fue, a mí también me molestó en su momento, le intentamos convencer de que no lo hiciese. Pero al final todos queremos ganar y tener a los mejores. Nosotros y la gente. Como dije antes, es uno de los mejores y nos aportaba mucho en la cancha. Pero es entendible que la gente piense así, ya que se fue de una forma que no gustó.

Y tampoco ahorro elogios sobre Lautaro Martínez, y la posible llegada a Barcelona del actual delantero de Inter, ex Racing de Avellaneda.

Es espectacular, tiene unas condiciones impresionantes, se le veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, tiene mucho gol, en el área se pelea con cualquiera, aguanta, se gira, se la rebusca solo. Tiene mucha calidad. Es muy completo.