"Pechito" López fue recibido por una extensa caravana en Río Tercero

Sin tener contacto con los fanáticos, amigos y familiares, debido al aislamiento obligatorio que debe realizar tras regresar al país, el piloto manejó su auto particular y saludó a los que se acercaban a su paso por las calles de la localidad, que fue declarada en 2017 como la Capital Nacional del Deportista, teniendo en cuenta que de ahí salieron deportistas ilustres.

Entre ellos se destacan Ivanna Madruga (tenis), Claudio "Piojo" López (fútbol), Rocío Comba (atletismo), Gustavo Pascutti (paracaidismo), Oscar Galíndez (triatlón), José María "Pechito" López (automovilismo), Gustavo Fernández y Pablo Prigioni (básquetbol), Gustavo Fernández hijo (tenis adaptado), entre otros de una larga nómina.

"Pechito" López permanecerá en Río Tercero cumpliendo la semana de aislamiento obligatoria en la casa de sus padres y la semana próxima ensayará en el autódromo Oscar Cabalén, antes de correr los 200 kilómetros de Buenos Aires, el 4 y 5 de septiembre.

Las calles céntricas de Río Tercero se colmaron de aplausos al paso de “Pechito”. “Me tienen mal acostumbrado, siempre me reciben muy bien, me hubiera gustado estar más con la gente si no hubiese pandemia”, reconoció el piloto. Además el recientemente ganador de las 24 horas en Le Mans dijo: “Yo solamente soy alguien que trato de representar a mi bandera. Representar al país es lo más lindo de todo”.

Fotos Prensa Municipalidad de Río Tercero