A 30 años del primer fichaje de Messi con tan sólo 6 años

Hace 30 años, Newell's inscribió oficialmente en la Asociación Rosarina a un niño de nombre Lionel y de apellido Messi, que tenía tan solo 6 años.

Antes de llegar a la Lepra rosarina, Lionel había jugado en Abanderado Grandoli, un modesto equipo ubicado al sur de la ciudad, y luego vistió la camiseta de Central Córdoba.

Según relata el Diario La Capital, apenas 10 días después de su inscripción, Messi disputó su primer partido, en el que su equipo ganó 6-0 y él anotó 5 goles.

Durante las 6 temporadas que jugó hasta 1999, Lionel Messi marcó un total de 234 goles en 176 partidos, demostrando desde temprana edad su increíble talento y capacidad goleadora.

Lo que sucedió después es bien conocido. Messi llegó al FC Barcelona luego de que algunos equipos del fútbol argentino no quisieran hacerse cargo de su tratamiento médico para superar problemas de crecimiento. Acompañado por su padre Jorge, Lionel arribó al club catalán el 7 de septiembre para realizar una prueba de 15 días.

El exjugador y dirigente del Barcelona, Carles Rexach, al verlo jugar, recomendó su fichaje de inmediato. Sin embargo, no fue hasta cinco meses después, el 14 de diciembre del 2000, que Messi regresó a Barcelona para quedarse definitivamente.

Rexach recordó que quedó impresionado por la rapidez y precisión de los movimientos de Messi, quien convirtió cuatro goles en poco tiempo. "Lo tenía todo. Ahora, cada vez que me encuentro con Messi, él me agradece y yo le contesto siempre lo mismo: ¡Que yo no te descubrí, hombre, que tú te descubrías solo!", expresó Rexach sobre el talento innato de Lionel Messi.